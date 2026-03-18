La Justicia confirmó la identidad de 12 desaparecidos hallados en La Perla y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba confirmó este miércoles la identificación de personas desaparecidas cuyos restos fueron hallados en 2025 en el sector Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el CCD La Perla. El avance fue presentado como un hecho reparador para las familias y permite poner nombre, trayectoria y militancia a víctimas del terrorismo de Estado secuestradas entre 1976 y 1977.

La Justicia federal de Córdoba confirmó este miércoles la identificación de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura, a partir de restos óseos encontrados en excavaciones realizadas en 2025 en la Guarnición Militar de La Calera, en el área conocida como Loma del Torito, vinculada al funcionamiento del centro clandestino de detención La Perla.

La información fue oficializada por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que presentó el hallazgo como un paso de enorme trascendencia para la Memoria, la Verdad y la Justicia. El avance, señalaron, permite a varias familias cerrar un duelo atravesado por casi medio siglo de ausencia, incertidumbre y búsqueda.

Entre las personas identificadas hay trabajadores automotrices, empleados de empresas de energía, técnicos, estudiantes universitarios y militantes políticos secuestrados en distintos operativos entre 1976 y 1977.

Una aclaración sobre la lista oficial

Durante el anuncio se explicó que la nómina de 12 nombres tiene una particularidad. Los estudios forenses confirmaron que entre los restos hallados se encuentra una de las hermanas mellizas Carranza Gamberale, pero como todavía no pudo determinarse con certeza si corresponde a Adriana o a Cecilia, ambas figuran en el documento oficial.

Además, en uno de los casos, la familia pidió preservar en la intimidad los detalles biográficos de la víctima, por lo que parte de la información personal no fue difundida públicamente.

Quiénes son las víctimas identificadas

Carlos Alberto D’Ambra Villares

Era profesor de Educación Física, trabajaba en una fábrica de parabrisas y militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado junto a su novia en la terminal de ómnibus de Córdoba, a los 23 años.

José Nicolás Brizuela

Abogado, empleado de EPEC y padre de dos hijos. Participaba activamente en el Partido Comunista. Fue secuestrado en su casa de Residencial América a los 50 años, delante de su esposa.

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Conocido como “Tucho”, trabajaba en la planta de FIAT Materfer, estudiaba Ingeniería y militaba en Montoneros. Lo secuestraron en su domicilio de barrio Altamira a los 23 años.

Mario Alberto Nívoli Gauchat

Apodado “Tito”, era técnico electricista y estudiante de Ingeniería Química. Fue secuestrado de madrugada, frente a su familia, en barrio General Paz, cuando tenía 28 años.

Alejandro Jorge Monjeau López

Lo llamaban “Bebe”. Estudiaba Abogacía, trabajaba vendiendo artículos de platería y militaba en la JUP. Estaba casado y tenía un hijo. Fue secuestrado en la vía pública, en barrio Alberdi, a los 23 años.

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Cursaba cuarto año de Ingeniería, trabajaba como obrero y militaba en el comunismo. Fue secuestrado en la calle en octubre de 1977, a los 27 años, mientras esperaba el nacimiento de su segundo hijo.

Adriana María Carranza Gamberale

Era la menor de una familia numerosa de San Francisco. Estudiaba Ciencias de la Información y militaba en el PRT. Fue secuestrada en la madrugada del 5 de mayo de 1976 de la pensión donde vivía, a los 18 años.

Cecilia María Carranza Gamberale

Hermana melliza de Adriana. Estudiaba Ciencias de la Educación y compartía con ella la vivienda y la militancia al momento del secuestro. Los equipos forenses continúan trabajando para poder diferenciar con precisión sus restos.

Oscar Omar Reyes de Paniconi

Su nombre integra la lista oficial de personas identificadas en Loma del Torito. A pedido de su familia, la información sobre su historia personal se mantiene en reserva.

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Abogado defensor de presos políticos y exfuncionario peronista. Fue secuestrado a los 36 años después de presentarse en un puesto militar. Hoy su memoria permanece también ligada a un árbol plantado en la Plaza de los Niños.

Sergio Julio Tissera Pizzi

Empleado de la compañía eléctrica SADE y padre de mellizos. Fue secuestrado en su casa de barrio San Martín a los 33 años, delante de su familia.

Elsa Mónica O’Kelly Pardo

Estudiaba Arquitectura y militaba en la Juventud Guevarista. Fue secuestrada a los 18 años en su casa de San Vicente, apenas un año después de la desaparición de su único hermano.

Un hallazgo con impacto judicial y humano

La identificación de estos restos representa un avance no solo en el plano humano y reparador para las familias, sino también en el judicial. Cada nombre recuperado aporta evidencia en las causas por delitos de lesa humanidad que continúan abiertas en Córdoba y permite reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en uno de los principales centros clandestinos del interior del país.

La Loma del Torito, dentro de la órbita de La Perla, vuelve así a ocupar un lugar central en la búsqueda de verdad sobre el destino final de personas secuestradas por el aparato represivo. A casi 50 años de aquellos crímenes, la Justicia logró devolverles identidad a 12 víctimas y sumar una nueva pieza en el rompecabezas del terrorismo de Estado en Córdoba.