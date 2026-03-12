La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% en doce meses

El índice de precios se mantuvo en 2,9% por segundo mes consecutivo, según informó este jueves el INDEC. En el primer bimestre del año, la suba acumulada llegó a 5,9%, con fuerte incidencia de Vivienda y Alimentos.

La inflación de febrero fue de 2,9% en la Argentina y se mantuvo en el mismo nivel que había mostrado en enero, según informó este jueves 12 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con este dato, el índice de precios acumuló una suba de 5,9% en el primer bimestre de 2026 y de 33,1% en los últimos doce meses.

El dato oficial mostró que la división con mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 6,6%, impulsada por alquileres, servicios y otros gastos vinculados al hogar. Detrás se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3,3%, un rubro clave por su peso en el consumo cotidiano y su incidencia en todas las regiones del país.

La dinámica de febrero volvió a dejar en evidencia que, aunque la inflación está lejos de los niveles que tenía a fines de 2023, el proceso de desaceleración sigue mostrando límites. El hecho de que el índice mensual repitiera el registro de enero cortó la expectativa de una baja más marcada al comienzo del año.

En paralelo, las canastas básicas también mostraron aumentos durante febrero. La canasta básica alimentaria subió 3,2% y la canasta básica total avanzó 2,7% en el Gran Buenos Aires. Para un hogar tipo de cuatro integrantes, la línea de pobreza se ubicó en $1.397.671, mientras que la línea de indigencia alcanzó $644.088.

Con este resultado, el Gobierno suma un nuevo dato que seguirá bajo análisis por su impacto sobre salarios, consumo y expectativas para los próximos meses. La atención ahora estará puesta en si marzo logra retomar una trayectoria descendente o si la inflación queda estabilizada en torno a los niveles actuales.