La inflación de enero fue de 2,9% y volvió a encender la discusión sobre el INDEC

El Índice de Precios al Consumidor subió 2,9% en enero y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. Es el registro más alto en ocho meses y el primer dato de inflación tras la salida de Marco Lavagna y la polémica por la postergación del nuevo índice.

La inflación de enero de 2026 se ubicó en 2,9% mensual y marcó una variación interanual de 32,4%, según el dato difundido por el INDEC. El índice avanzó 0,1 puntos por encima de diciembre (2,8%) y se convirtió en el registro más alto de los últimos ocho meses, consolidando una racha de subas mensuales que ya lleva cinco meses consecutivos.

La cifra quedó por encima de lo que proyectaban la mayoría de las consultoras privadas y el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipaban un número cercano al 2,4% para enero. La diferencia alimentó el debate sobre el comportamiento de precios en el arranque del año y las dificultades del Gobierno para encauzar la inflación en el sendero previsto en el Presupuesto.

Alimentos otra vez por encima del promedio

Detrás del 2,9% general, el rubro que más presión ejerció fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de alrededor de 4,7% en el mes, muy por encima del promedio del índice. Le siguieron Restaurantes y hoteles, que avanzaron en torno al 4,1%, en un contexto de temporada alta y ajustes en los precios de servicios vinculados al turismo.

En el desglose por tipo de precios, los Estacionales lideraron los incrementos con un 5,7%, impulsados por frutas, verduras y productos típicos del verano. Detrás se ubicó el IPC núcleo, con 2,6%, y los Regulados (tarifas y servicios públicos), con 2,4%, lo que muestra que la dinámica inflacionaria sigue siendo amplia y no se limita a un solo segmento de la canasta.

Por regiones, el mayor aumento se registró en el Noreste, con alrededor de 3,8%, mientras que el GBA y la región Pampeana quedaron cerca del promedio nacional, con variaciones mensuales apenas por debajo o en línea con el 2,9% general.

Primer dato sin Lavagna y con la “medición vieja”

El dato de enero llegó en un contexto institucional delicado para el INDEC, después de la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo. El economista dejó su cargo a comienzos de febrero, en medio de diferencias con el Gobierno por la implementación de una nueva metodología para el cálculo del índice de precios, basada en una canasta de consumos actualizada.

El Ejecutivo decidió postergar ese cambio y mantener, por ahora, la “medición vieja” del IPC. La decisión disparó un debate técnico y político: mientras el Gobierno sostiene que el ajuste metodológico se instrumentará cuando el proceso de desinflación esté más consolidado, economistas y consultoras discuten qué impacto habría tenido la nueva fórmula sobre el dato de enero y advierten por el riesgo de deterioro de la credibilidad estadística.

Qué deja el dato de enero y qué miran los analistas

Con un arranque de año en 2,9%, el índice de precios confirma que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina. La combinación de subas en alimentos, ajustes en servicios y tarifas, y aumentos de temporada en turismo y recreación mantiene la presión sobre el poder adquisitivo, especialmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos.

De cara a los próximos meses, las miradas estarán puestas en cómo impactan las nuevas rondas de paritarias, los eventuales aumentos en servicios regulados y la evolución del tipo de cambio sobre los precios. Entre los analistas, el consenso es que el dato de enero obliga al Gobierno a redoblar esfuerzos si pretende acercarse a las metas de inflación planteadas para 2026, en un escenario donde las expectativas privadas se mantienen por encima de las proyecciones oficiales.