La fiscal confirmó que Esmeralda fue hallada sola en un descampado y que no se descarta ninguna hipótesis: “Esto recién comienza”

La fiscal de Instrucción de Cosquín informó que la niña de 2 años fue encontrada este jueves a las 11.05 en un sector de pastizales, a unos 430 metros de su casa. Aseguró que está fuera de peligro, aunque bajo estrés, y remarcó que la investigación sigue abierta, sin detenidos ni sospechosos.

La fiscal de Instrucción de Cosquín, Silvana Pen, confirmó este jueves que Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que era intensamente buscada desde el día anterior en barrio San José Obrero, fue hallada con vida en un predio descampado cercano a su casa y que la causa continúa en plena etapa investigativa, sin detenidos ni hipótesis descartadas.

La funcionaria brindó detalles en una conferencia de prensa realizada pocas horas después del hallazgo, donde destacó el amplio despliegue que se montó para encontrar a la menor y sostuvo que la prioridad inmediata fue dar con ella con vida.

“Ayer se denunció la desaparición de una bebé de dos años en el barrio José Obrero. Esa desaparición se empezó a tramitar en forma urgente, con colaboración de bomberos, del DUAR, la Policía y efectivos de todos lados”, explicó. Según indicó, durante el operativo hubo “aproximadamente 100 efectivos por tandas abocados a esto”.

Un operativo ininterrumpido durante toda la noche

Pen detalló que la búsqueda se mantuvo sin interrupciones durante toda la noche y continuó este jueves por la mañana con la participación de distintas fuerzas y recursos especiales.

“Se utilizaron drones del Ejército, de Policía, de Policía Judicial, drones con detectores de calor para poder ubicarle a la nena. Toda la noche se la buscó en forma ininterrumpida”, señaló.

El hallazgo se produjo a las 11.05, cuando personal motorizado del escuadrón de La Falda realizaba un rastrillaje en un descampado ubicado en las inmediaciones de la vivienda familiar. “Hoy a las 11.05, cuatro motorizados del escuadrón de La Falda estaban haciendo el rastrillaje que le habíamos pedido. Le encontraron saliendo de unos pastizales en un predio ubicado a continuación de la calle donde está la casa de la bebé”, precisó.

La fiscal agregó que la niña fue encontrada a unos 430 metros de su domicilio y a cerca de 300 metros del río. “Gracias a Dios la encontraron saliendo de unos pastizales. Estaba a unos 430 metros de su casa y a 300 metros del río”, dijo. También remarcó que apareció sola y caminando al momento de ser vista por los efectivos.

“Está en perfecto estado, aunque bajo estrés”

Pen describió el momento del hallazgo como profundamente emotivo y explicó que la niña presentaba un cuadro de estrés tras haber pasado la noche fuera de su hogar. “Fue una cuestión instantánea, nos fundimos en un abrazo. Para mí fue muy emotivo y me nació de madre”, expresó.

Sobre su estado general, señaló: “La bebé estaba en un nivel de estrés, obviamente, porque ha pasado la noche difícil”. En otra parte de la conferencia agregó: “No habla, pasó una noche difícil”.

Esmeralda fue trasladada en ambulancia al Hospital Domingo Funes, donde quedó en observación. Allí, según la fiscal, los médicos constataron que se encuentra en buen estado general. “Los médicos dijeron que estaba en perfecto estado. Tiene pequeñas lesiones, raspaduras en las piernas y en la ceja, nada para todo lo que debió haber pasado”, indicó.

También mencionó que presentaba somnolencia y que recibió suero. “Está en perfecto estado, aunque bajo estrés”, resumió.

En cuanto a la posibilidad de abuso, Pen señaló que hasta el momento no hay elementos en ese sentido, aunque aclaró que se realizaron todos los estudios correspondientes. “No hay sospecha de abuso sexual por el momento, pero se hicieron todos los análisis que corresponden”, afirmó.

Sin detenidos, sin sospechosos y con varias líneas abiertas

Respecto al avance de la causa, la fiscal fue terminante en señalar que no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. “No hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso. Estamos trabajando en varias líneas de investigación”, sostuvo. También resumió el momento procesal de la causa con otra definición: “Esto recién comienza”.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, según indicó, se trabaja sobre múltiples frentes de análisis. Entre ellos figuran cámaras de seguridad, antenas telefónicas, testimonios y peritajes sobre dispositivos secuestrados. “Estamos trabajando con cámaras, con antenas, con cámaras domo, con cámaras de casas particulares, con antenas telefónicas. Se secuestraron 11 celulares y se están analizando”, explicó.

Pen confirmó además que se realizaron allanamientos en un circo instalado en la zona y que se secuestraron vehículos, aunque aclaró que esa pista es apenas una de las hipótesis bajo estudio. “Se hicieron allanamientos en el lugar donde estuvo el circo. Se secuestraron vehículos. Es una línea de investigación, una de las demás. No está confirmada ni descartada”, indicó.

Un hallazgo que abre más preguntas

Uno de los datos que más interrogantes dejó fue que el lugar donde apareció Esmeralda ya había sido rastrillado previamente durante el operativo. Sobre ese punto, la fiscal evitó cualquier conclusión apresurada. “No se puede afirmar que haya estado todo el tiempo ahí ni tampoco si alguien la llevó”, afirmó.

En la misma línea, insistió en que no corresponde cerrar ninguna hipótesis en este momento. “La nena no puede decir qué pasó y no se puede determinar el origen de sus lesiones. No se descarta ninguna hipótesis”, remarcó. Y completó: “Sería irresponsable confirmar una y descartar otra”.

El foco de la causa está ahora puesto en reconstruir qué ocurrió durante las más de veinte horas en que la niña estuvo desaparecida y en determinar si hubo o no intervención de terceros.

La niña ya está con su familia

Pen confirmó finalmente que Esmeralda permanece con sus padres y que continuará bajo observación médica, aunque fuera de peligro. “Lo más importante es que está perfecta y está con su mamá y su papá. Nuestro objetivo era encontrar a Esmeralda y la encontramos. Todo lo demás se va a seguir investigando”, concluyó.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y atraviesa sus primeras horas decisivas, con múltiples incógnitas por despejar y una certeza central: la niña apareció con vida, pero todavía queda por establecer qué ocurrió realmente durante su desaparición.