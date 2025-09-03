La crisis institucional en Estancia Vieja llega a la Legislatura de Córdoba

El legislador del Frente Cívico Walter Gispert presentó un pedido de informe al Ejecutivo para que precise si hay acefalía, qué medidas adoptará —incluida una eventual intervención o elecciones extraordinarias— y si inició auditorías por presuntos desmanejos.

El legislador Walter Gispert presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Provincial por la situación institucional de la Comuna de Estancia Vieja (Departamento Punilla). La iniciativa apunta a esclarecer si existe acefalía conforme a la Ley 8102, qué acciones se implementarán para garantizar la normalidad institucional y si se dispusieron auditorías administrativas o investigaciones ante presuntos desmanejos financieros.

El planteo se encuadra en la preocupación de vecinos y vecinas que denuncian irregularidades administrativas y una virtual parálisis del funcionamiento comunal tras la renuncia del tesorero, la falta de reemplazo según normativa y conflictos internos en la Comisión Comunal.

En el proyecto, Gispert solicita al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Gobierno información precisa sobre:

Si el Ejecutivo considera que hay acefalía según la Ley 8102 .

. Qué medidas adoptará para restituir la institucionalidad, entre ellas una eventual intervención o la convocatoria a elecciones extraordinarias.

Si se iniciaron auditorías o sumarios frente a los presuntos desmanejos financieros.

Previamente, vecinos de Estancia Vieja elevaron una nota formal en la que expresaron su inquietud por la falta de transparencia, la ausencia de convocatoria a la Asamblea Anual y la presunta designación irregular de autoridades, reclamando que se restituya la legitimidad democrática.

Legislador Walter Gispert.

“La Legislatura no puede permanecer indiferente. El Estado de Derecho exige que la legalidad se respete y que la voluntad popular expresada en las urnas tenga plena vigencia. Por eso pedimos un informe urgente y exhaustivo al Poder Ejecutivo”, sostuvo Gispert.