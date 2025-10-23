Justicia por Diego Pérez: marcharon para exigir que el policía implicado siga detenido y que se agrave la imputación

La movilización pacífica partió desde la Plaza del Avión hasta la Departamental Punilla para reclamar justicia por la muerte del joven carlospacense fallecido el sábado pasado en un grave accidente vial. Pidieron que el fiscal agrave la imputación contra el conductor, un efectivo policial que permanece detenido.

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron este martes por las calles de Villa Carlos Paz para exigir justicia por Diego Pérez, el joven de 25 años que murió el sábado pasado en un accidente vial protagonizado por un efectivo policial. La marcha, encabezada por familiares y amigos, reclamó que el agente Fernando Reynoso continúe detenido y que la causa sea recaratulada de homicidio culposo a homicidio doloso.

La convocatoria comenzó pasadas las 17:00 en la Plaza del Avión y avanzó hasta la sede de la Departamental Punilla, donde los manifestantes llevaron carteles, velas y camisetas con el nombre de la víctima. A lo largo del recorrido se sumaron más vecinos, en una jornada que combinó dolor, serenidad y firmeza en el reclamo.

Entre los presentes estuvo Laura Cortez, madre de Franco Amaya, el joven asesinado por la policía en 2017, quien acompañó a la familia de Diego durante toda la marcha. “Vine a acompañar y pedir justicia por Diego. No puede ser que otro chico pierda la vida de esta manera, y menos a manos de un policía”, expresó.

Durante la movilización se generó malestar al trascender que el fiscal Ricardo Mazzuchi se encontraba en la comisaría monitoreando el desarrollo de la marcha, mientras el edificio policial permanecía vallado. Pese a ello, los familiares remarcaron que la manifestación fue completamente pacífica.

“Queremos salir y queremos volver a nuestras casas. A veces salimos y no sabemos si regresamos, porque quienes nos tienen que cuidar, nos matan”, gritó Juan Pérez, primo del joven fallecido.

Por su parte, el padre de la víctima, Fernando Pérez, manifestó: “Venimos a pedir justicia por mi hijo, que se haga justicia y que paguen lo que hicieron. Le arrebataron la vida a mi hijo. Tenía una hija, una familia, un futuro enorme. Trabajaba, soñaba, tenía proyectos. Era querido por todos. Pero se cruzó con alguien que no tuvo conciencia al volante, alguien que siendo policía juró cuidar y terminó matando. Es un asesino al volante”.

Al llegar frente a la Departamental Punilla, la madre de Diego se descompensó y debió ser asistida, en un momento de profunda conmoción.

El caso

El siniestro ocurrió el sábado pasado por la mañana, en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, cuando el Volkswagen Gol Power gris que conducía Pérez —que se dirigía desde el centro hacia la autopista— fue embestido de costado por otro Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue sumamente violento y el vehículo de Pérez terminó volcado. Fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde falleció poco después de su ingreso.

El conductor del otro vehículo, Fernando Reynoso (24), policía domiciliado en Villa Carlos Paz y con prestación de servicios en Córdoba capital, fue imputado por homicidio culposo y trasladado al penal de Bouwer, donde permanece bajo custodia.

La Fiscalía de Segundo Turno continúa con las pericias accidentológicas, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para determinar la mecánica exacta del hecho y la secuencia semafórica del cruce.