Jubilados en Movimiento vuelve a marchar en Villa Carlos Paz con foco en la crisis del PAMI: “La salud se defiende”

La organización Jubilados en Movimiento – Punilla llamó a concentrarse este miércoles 15 de abril, a las 10:30, frente a la sede de PAMI de Villa Carlos Paz, para reclamar por el derecho a la salud y por ingresos dignos para los prestadores.

Jubilados en Movimiento – Punilla convocó a participar de la Marcha #102, que se realizará este miércoles 15 de abril a las 10:30 frente a la sede de PAMI de Villa Carlos Paz, ubicada en la esquina de Sargento Cabral y San Lorenzo.

La movilización fue lanzada bajo las consignas “Por nuestro derecho a la salud” y “Por ingresos dignos para los prestadores”, en una convocatoria que también invita a sumarse a médicos de cabecera, prestadores de la obra social y a la comunidad en general.

En el texto difundido, la organización expresó su “hastío e indignación” frente a lo que definió como políticas de ajuste que impactan sobre los servicios de salud de PAMI. Según planteó, ese proceso deriva en una precarización general de las prestaciones y en un vaciamiento del sistema.

Desde el espacio señalaron además que la acción local buscará acompañar otras movilizaciones previstas para la misma jornada en distintos puntos del país, en defensa de PAMI y del derecho a la salud.

La convocatoria cierra con dos definiciones que resumen el eje del reclamo: “La salud no es objeto para negociados” y “La salud se defiende”.