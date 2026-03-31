Jubilados en Movimiento convoca a su marcha número 100 en Villa Carlos Paz

La organización Jubilados en Movimiento – Punilla convocó a una nueva movilización para este 1° de abril en la Plazoleta del Avión, en Villa Carlos Paz. La concentración está prevista para las 17:30 y formará parte de una jornada en la que volverán a plantear reclamos previsionales y cuestionamientos a las políticas nacionales.

Jubilados en Movimiento – Punilla convocó a acompañar su Marcha #100, que se realizará este 1° de abril en Villa Carlos Paz.

La concentración será a las 17:30 en la Plazoleta del Avión, desde donde se desarrollará una nueva manifestación en el marco de una serie de movilizaciones que el espacio viene sosteniendo en la región.

En la convocatoria, el colectivo señaló que esta nueva marcha se realizará con “la esperanza templada al calor de las multitudinarias movilizaciones a lo largo y ancho del país del 24 de marzo”, y vinculó esa jornada con la necesidad de continuar en las calles con sus reclamos.

Desde el espacio remarcaron que, a lo largo de estas 99 marchas previas, la pelea estuvo centrada en la defensa de sus derechos, “contra la permanente licuación de nuestros haberes jubilatorios” y frente a “las políticas de desmantelamiento de las instituciones que nos deberían atender”.

Al mismo tiempo, la organización amplió el alcance de sus cuestionamientos y expresó duras críticas hacia el Gobierno nacional. En ese sentido, sostuvo que la lucha del sector también apunta a “poner freno al saqueo nacional, a la pauperización e indigencia de nuestro pueblo”, y advirtió sobre el impacto que esas políticas podrían tener sobre el sistema previsional.

En otro tramo del documento, Jubilados en Movimiento – Punilla afirmó que su reclamo excede la coyuntura inmediata del sector pasivo y planteó que esta pelea “nos trasciende hacia el futuro”, en referencia a la defensa de derechos sociales y previsionales.

La movilización del 1° de abril marcará así la marcha número 100 del espacio en Punilla, en una convocatoria que volverá a reunir a sus integrantes y adherentes en el centro de Villa Carlos Paz.