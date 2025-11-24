Invasión XXL: 320 mil turistas visitaron Córdoba y dejaron más de 83 mil millones de pesos

El último fin de semana largo del año cerró con cifras récord para el turismo cordobés: más de 320 mil visitantes, un impacto económico estimado en 83 mil millones de pesos y un nivel de ocupación promedio cercano al 90% en toda la provincia, con fuerte protagonismo de los valles serranos.

El último fin de semana largo del año confirmó el lugar de Córdoba entre los destinos más elegidos del país. De acuerdo con el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), alrededor de 320 mil turistas se movilizaron por la provincia durante este feriado XXL, generando un impacto económico superior a los 83 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en la misma fecha del año pasado.

El gasto diario promedio por persona se ubicó en torno a los 124.700 pesos, y el movimiento total fue un 9,42% mayor al del fin de semana extra largo de 2024.

“El fin de semana largo que culminará mañana fue un 9,42% superior al del año pasado. Estos números confirman lo que estamos viendo en la previa de las vacaciones: Córdoba tendrá una muy buena temporada, superior a la que pasó”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Calamuchita y Punilla, a la cabeza de las preferencias

La ocupación promedio provincial se ubicó en torno al 90%, con los valles de Calamuchita y Punilla como grandes protagonistas.

En Calamuchita, los datos oficiales marcan: Embalse de Calamuchita 84%, Villa General Belgrano 100%, Santa Rosa de Calamuchita 75%, Villa Rumipal 70%, La Cumbrecita 85%, Almafuerte 95% y Yacanto de Calamuchita 91%.

En Paravachasca, Alta Gracia alcanzó una ocupación del 95%, mientras que Potrero de Garay llegó al 80%.

En el Valle de Punilla, siempre de acuerdo al informe de la ACT, el desempeño también fue muy elevado: Capilla del Monte 97%, La Cumbre 90%, Villa Giardino 75%, La Falda 93% y Villa Carlos Paz 88%, consolidando al corredor serrano como uno de los más elegidos para escapadas cortas.

Mar de Ansenuza, Traslasierra y Sierras Chicas

El corredor del Mar de Ansenuza volvió a posicionarse como uno de los puntos de mayor demanda. Miramar alcanzó el 100% de ocupación, mientras que Balnearia llegó al 90%.

En Traslasierra, las cifras también fueron altas: Nono 95%, Las Rabonas 91%, San Javier y Yacanto 70%, Cura Brochero 76% y Mina Clavero 73%.

En Sierras Chicas, Colonia Caroya registró una ocupación del 83%, La Granja 75% y Río Ceballos 77%.

Por su parte, Córdoba Capital se mantuvo en un 77% de plazas ocupadas, traccionada por la oferta cultural, gastronómica y de espectáculos.

Un noviembre fuerte y la mirada puesta en la temporada

Capitani destacó el peso de los eventos en el rendimiento turístico de la provincia: “La Oktober Fest o Happy Birra, así como muchísimas actividades más de nuestro calendario, son los atractivos principales que impulsan y motivan a turistas de todo el país. Cerramos un gran mes de noviembre y ya nos estamos preparando para lo que puede ser el evento de mayor impacto económico en la historia de Córdoba: los dos recitales que brindará Shakira en el Kempes”.

Según el organismo, la mayoría de los turistas que se movilizaron este fin de semana largo llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y la propia Córdoba, confirmando el peso del turismo interno y regional en el cierre del año.

Con estos números, el feriado XXL dejó un saldo ampliamente positivo para la hotelería, la gastronomía, el comercio y toda la cadena de servicios vinculada al sector, y alimentó las expectativas de una temporada de verano 2025/2026 que, de cumplirse las proyecciones oficiales, podría superar a la anterior en cantidad de visitantes e impacto económico.