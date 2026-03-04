Influencers vuelven a grabarse colgando del paredón del dique San Roque y crece la polémica por videos de riesgo

La difusión de nuevas grabaciones reavivó la indignación en redes: ya son tres los jóvenes que se filmaron realizando maniobras a varios metros de altura y sobre el vacío, en un sector no habilitado del dique San Roque. La Policía informó que patrulla la zona y dos casos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía analiza si corresponde imputación o contravención.

Nuevas grabaciones volvieron a poner bajo la lupa una práctica peligrosa en el dique San Roque, en cercanías de Villa Carlos Paz. Según información difundida en redes, aparecieron más videos de jóvenes que se cuelgan del paredón para filmarse a varios metros de altura, sobre el vacío y en un sector no habilitado, una conducta que generó fuerte rechazo entre usuarios.

De acuerdo a lo publicado, ya son tres los jóvenes que compartieron este tipo de imágenes en plataformas sociales. En ese marco, desde la Policía de Córdoba señalaron que hay patrullaje en el área, pero advirtieron que no pueden destinar más efectivos de manera exclusiva a este tipo de episodios, que calificaron como “verdaderas locuras”.

En paralelo, se informó que dos de los casos fueron puestos a disposición de la Justicia y que la Fiscalía analiza si corresponde encuadrar los hechos como un posible delito o como una contravención. Por el momento, no se reportaron sanciones.

El antecedente que abrió la discusión

El primer episodio que tomó estado público se conoció a mediados de febrero, cuando se viralizó un video donde un joven se filmó colgado del barandal del paredón, sosteniéndose con un solo brazo, como parte de un reto de alto riesgo pensado para redes. Siempre según esa reconstrucción, se trataría de un turista de Rosario que practica parkour y suele compartir desafíos físicos, aunque la maniobra ocurrió en un sector no habilitado para ese tipo de acciones.

La circulación de esas imágenes provocó reclamos en redes para que se apliquen sanciones o multas, tanto por el riesgo personal como por el peligro potencial para terceros en un punto turístico muy concurrido.

Fuente: información publicada por ElDoceTV en Instagram.