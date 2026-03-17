Impulsado por Caserio, Villa Carlos Paz fue escenario del primer armado cordobés alineado con Axel Kicillof

El encuentro se realizó este lunes en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, convocado por Carlos Caserio, y reunió a intendentes, jefes comunales, dirigentes sindicales y militantes de distintos puntos de Córdoba. La actividad fue presentada como un primer paso para dar forma en la provincia a un espacio político de respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Villa Carlos Paz concentró este lunes una reunión política del peronismo cordobés que buscó empezar a ordenar un nuevo esquema de construcción interna con proyección nacional. La convocatoria fue impulsada por el exsenador Carlos Caserio y se desarrolló en el Hotel Mónaco, con una participación marcada de dirigentes de Punilla, aunque también llegaron referentes de otros departamentos de la provincia.

La actividad reunió a intendentes, jefes comunales, concejales, representantes gremiales y militantes en un formato que, según se explicó, no apuntó a un acto formal ni a una presentación partidaria clásica, sino a abrir una instancia de conversación política entre sectores que comparten una misma lectura del momento nacional y del rol que debería asumir el peronismo.

Uno de los invitados centrales fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que formó parte del encuentro y trasladó además la referencia política del gobernador Axel Kicillof, quien más tarde se sumó con una comunicación virtual ante los asistentes.

Reunión con fuerte presencia de Punilla y del movimiento obrero

Aunque la convocatoria tuvo presencia provincial, una parte importante de los asistentes estuvo vinculada al departamento Punilla, donde Caserio mantiene su principal anclaje político. Entre los dirigentes que participaron estuvieron el intendente de Pascanas, Rodolfo Filipponi; el jefe comunal de San Roque, Tito Bustamante; el intendente de Mayu Sumaj, Fabián Flores; el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; el presidente del Concejo Deliberante de Cosquín, Rodolfo Milani; y el concejal de Villa Carlos Paz, Carlos Quaranta.

También hubo presencia de referentes sindicales ligados a la CGT Córdoba, entre ellos la dirigente gráfica Ilda Bustos, el titular del Sindicato de la Alimentación, Héctor Morcillo, y el dirigente bancario Ezequiel Morcillo.

La composición del encuentro buscó mostrar una mesa política amplia, con presencia institucional y sindical, en torno a una agenda que, según coincidieron varios de los participantes, debería volver a poner en el centro al trabajo, la producción y el federalismo.

El mensaje de Kicillof

En su intervención remota, Axel Kicillof sostuvo que el desafío del peronismo pasa por construir una alternativa política frente al actual rumbo económico nacional. Según se informó, el mandatario bonaerense vinculó la crisis del país con el programa del gobierno de Javier Milei y planteó que el campo popular debe demostrar que existe otro camino posible.

En ese marco, llamó a recomponer la unidad del peronismo, sumar a distintos sectores sociales y políticos y evitar que el desaliento avance sobre la militancia. También insistió en que la reorganización del movimiento debe girar alrededor de una agenda enfocada en el empleo, la justicia social y la producción.

La reunión dejó así una primera señal de armado político en Córdoba alrededor de la figura de Kicillof, con Villa Carlos Paz como punto de partida de una etapa que, al menos en la intención de sus organizadores, apunta a crecer en volumen y articulación en los próximos meses.