Importantes crecidas en los afluentes del lago San Roque y cortes preventivos en Villa Carlos Paz

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron una fuerte suba en el caudal de los afluentes del lago San Roque. Por seguridad, fueron cerrados al tránsito el puente Terzi en Playa de Oro y el vado El Fantasio.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas en Villa Carlos Paz y la región generaron importantes crecidas en los afluentes del lago San Roque, con subas marcadas en distintos cursos de agua.

Según informó el municipio, en el río San Antonio el nivel aumentó casi 5 metros, mientras que en el río Los Chorrillos los registros alcanzaron los 2,40 metros.

Frente a esta situación, y por razones de seguridad, se dispuso el cierre al tránsito del puente Terzi, en el sector de Playa de Oro. También permanece cerrado el vado El Fantasio.

Ante este panorama, se solicitó a la población circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar las costas de ríos y del lago.

El escenario responde al impacto de las lluvias caídas durante las últimas horas, que volvieron a generar un aumento significativo del caudal en distintos puntos de la cuenca.