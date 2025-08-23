Imagen de Milei en caída libre: negatividad digital récord y repercusión internacional por el escándalo de las coimas en Discapacidad

Tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, la percepción negativa sobre el presidente alcanzó el 59 % en redes sociales, siete puntos por encima del promedio mensual. El caso se replicó en medios globales como AP, Reuters, El País y Bloomberg, que advierten un fuerte golpe político al gobierno libertario.

La reputación digital de Javier Milei sufrió un desplome en los últimos días, con un registro de 59 % de menciones negativas, el pico más alto del mes según la consultora Ad Hoc. El salto representa un aumento de 7 puntos respecto al promedio habitual y se dio en el marco del escándalo por corrupción que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El informe precisa que en apenas 72 horas se acumularon más de 243.000 menciones en torno al presidente y su entorno, un volumen que incluso superó el generado por su discurso en Davos. Las palabras más asociadas a “Milei” en las redes fueron Spagnuolo y Karina, en referencia a la secretaria general de la Presidencia.

El deterioro se da en un contexto de mayor polarización digital: si bien la conversación global sobre Milei bajó un 35 % en volumen en comparación con 2024, la brecha entre menciones negativas y positivas se amplió drásticamente. En julio la negatividad ya había superado a la positividad (49 % vs. 39 %), pero este mes la distancia se incrementó hasta 5,4 puntos.

El impacto no quedó limitado a la esfera local. Associated Press informó sobre los allanamientos a la Agencia de Discapacidad y a la droguería Suizo Argentina, señalando que los audios comprometen a la hermana del presidente en un presunto sistema de coimas. Reuters destacó que las grabaciones ponen en riesgo las reformas fiscales del gobierno en plena campaña. El País, en España, advirtió que el caso “sacude al oficialismo” y expone la fragilidad de la administración libertaria, mientras que Bloomberg subrayó que el escándalo puede agravar la inestabilidad política y económica del país.

La confluencia de datos digitales y repercusión internacional convierte al caso en uno de los episodios más dañinos para la imagen del presidente desde que asumió en diciembre de 2023, a pocas semanas de unas elecciones legislativas clave.