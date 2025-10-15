Hackearon el WhatsApp del Registro Civil de Villa Carlos Paz y piden no brindar datos personales

El municipio advirtió sobre el uso indebido del número oficial y pidió a los vecinos evitar estafas virtuales comunicándose por las vías alternativas habilitadas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que el número de WhatsApp del Registro Civil (guardia) —3541 528366— fue hackeado, por lo que se recomienda no responder mensajes ni brindar datos personales a través de ese contacto.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos que, ante cualquier consulta o trámite relacionado con el área, se comuniquen únicamente al teléfono 436443 o se acerquen de manera presencial a la oficina del Registro Civil, ubicada en José Hernández 299.

El aviso oficial busca prevenir posibles estafas virtuales y garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos, mientras se trabaja para restablecer el servicio habitual.