Grave denuncia por maltrato y hostigamiento laboral en el IPEM 190 Carande Carro de Villa Carlos Paz

Un grupo de docentes asegura que la directora ejerce abuso de autoridad y persecución, generando un clima de miedo y afectando la salud del personal.

Un comunicado que comenzó a circular este jueves por redes sociales denuncia años de maltrato sistemático, abuso de autoridad y persecución laboral en el IPEM N° 190 “Dr. Pedro A. Carande Carro” de Villa Carlos Paz.

Según el texto, 17 docentes presentaron actas ante la Inspección de Escuelas Secundarias de Punilla detallando situaciones que —afirman— ponen en riesgo la salud física y emocional del personal. “Cada día más docentes se animan a hablar, aunque la mayoría todavía siente miedo”, indica el escrito, señalando que la directora habría accedido a las actas antes de su elevación y, desde entonces, “sembró divisiones internas para aislar a quienes se atreven a denunciar”.

Entre los testimonios presentados, figuran expresiones como:

“Me maltrata frente a todos los estudiantes, me quita autoridad, hace gestos burlescos y se retira”.

“Se me paró pegada, gritándome: ‘¿Quién m… te creés para traer a los estudiantes acá si no tenés control de grupo?’ Ese día pensé que me iba a pegar”.

“Le pedí que me ayudara a contener a una alumna en crisis y me respondió: ‘Dejala al fondo y seguí dando clases’”.

Los denunciantes afirman que no se trata de hechos aislados, sino de “un patrón que vulnera la dignidad docente y el derecho a trabajar en un ambiente sano y seguro”, en referencia al Estatuto del Docente de Córdoba y a la Ley 27.580 (Convenio 190 OIT).

También señalan consecuencias económicas y emocionales: “Por el retraso y la negativa de iniciar gestiones, mi deuda por intereses ya supera los cinco millones de pesos” y “Hay colegas que esperan en sus autos antes de entrar, sólo para no exponerse a gritos y humillaciones”.

El comunicado sostiene que la directora Laura Frini ya había sido apartada de un cargo anterior por denuncias similares, y acompaña un enlace a un video que, según los firmantes, prueba que el Ministerio de Educación intervino entonces con una investigación administrativa.

“Esto no es un conflicto menor: es una situación que enferma, que obliga a licencias psiquiátricas, traslados y renuncias”, advierten, reclamando intervención inmediata de las autoridades educativas, medidas urgentes para frenar el hostigamiento y protección para quienes denuncian.

“La escuela pública debe ser un lugar de respeto y cuidado, no de miedo, humillación y maltrato”, concluye el comunicado.