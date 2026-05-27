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Fue Noticia y es Historia

1945 | Mástil con bandera y 10 botes iniciaban la historia del Club de Pesca en las costas del lago, en el lugar donde ahora pasa la costanera. La pesca fue la actividad única hasta que, en 1950, llega el básquet en una cancha en el límite mismo del lago. Hoy, la pesca dejó de practicarse y solo quedó el nombre.

Entre alamedas | La imagen nos presenta una imagen otoñal de la actual General Paz. A la derecha en el ramaje se asoma lo que sería el Correo en 1930, frente a la hoy iglesia céntrica. La ubicación del fotógrafo hoy sería General Paz y Juan B. Justo. Tiempos iniciales de la villa que, en planos de 1913, don Carlos Nicandro Paz proyectaba urbanizar su establecimiento “Las Margaritas”.

Foto: Archivos de EncuentroS.

Nota correspondiente a la edición n° 623 del periódico La Jornada, del 27 de mayo de 2026.

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