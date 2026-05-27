Fue Noticia y es Historia

1945 | Mástil con bandera y 10 botes iniciaban la historia del Club de Pesca en las costas del lago, en el lugar donde ahora pasa la costanera. La pesca fue la actividad única hasta que, en 1950, llega el básquet en una cancha en el límite mismo del lago. Hoy, la pesca dejó de practicarse y solo quedó el nombre.