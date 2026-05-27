La Justicia Federal investigará la desaparición de Delicia Mamani bajo la hipótesis de trata de personas

La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba resolvió que la causa por la desaparición de la joven de 26 años quede bajo competencia federal. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para avanzar en la hipótesis de trata, tal como reclamaban su familia, su defensa y organizaciones que vienen acompañando el pedido de aparición con vida.

La desaparición de Delicia Mamani Mamani será investigada por la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas, luego de una resolución dictada este martes por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba.

Con esta decisión, la causa quedará de manera integral en el fuero federal, un paso que venía siendo reclamado por la familia de la joven, su defensa y organizaciones sociales que acompañan el pedido de aparición con vida.

Delicia tiene 26 años, es oriunda de Punta de Agua, en Malagueño, y estudiaba en el Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó. Fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025 en la zona de Malagueño.

Desde el primer momento, su familia sostuvo que no se trató de una ausencia voluntaria. Según indicaron, la joven salió de su casa sin despedirse, sin dinero y sin elementos que permitieran suponer una decisión planificada de irse.

Los elementos que valoró la Cámara

Para resolver el pase al fuero federal, el tribunal tuvo en cuenta una serie de datos que fueron considerados relevantes para orientar la investigación hacia la posible intervención de terceros.

Entre ellos, se mencionó la interrupción repentina de todo contacto de Delicia con su familia y sus vínculos cercanos, además de la eliminación simultánea de sus redes sociales y de grupos de WhatsApp, una conducta que, según el entorno, no formaba parte de su cotidianeidad.

También se valoró el contexto de vulnerabilidad social y económica que atravesaba la joven, señalado como un factor que debía ser tenido especialmente en cuenta dentro de una investigación por posible trata de personas.

Otro punto que encendió alertas fueron las contradicciones vinculadas a registros de movimientos fronterizos, un aspecto que ahora deberá ser profundizado por la Justicia Federal.

El reclamo de la familia

El jueves 21 de mayo, familiares, compañeras y organizaciones se movilizaron frente a los Tribunales Federales para pedir que la causa fuera tomada por ese fuero y se investigara bajo la hipótesis de trata.

Durante esa concentración, el entorno de Delicia volvió a reclamar su aparición con vida y cuestionó las demoras iniciales en la búsqueda. La familia denunció públicamente que, durante los primeros días posteriores a la desaparición, la Policía de Córdoba no habría tomado la denuncia de manera inmediata, lo que habría retrasado la activación formal de los mecanismos de búsqueda.

En ese contexto, desde el movimiento Ni Una Menos acompañaron el reclamo y expresaron su apoyo a la familia y a las compañeras de la joven.

Cómo aportar información

La investigación entra ahora en una nueva etapa, con competencia federal y una línea de trabajo centrada en determinar qué ocurrió con Delicia desde el momento en que fue vista por última vez.

Cualquier persona que pueda aportar información, aunque parezca mínima, puede comunicarse con las autoridades competentes o llamar al 145, la línea nacional, gratuita y anónima para denuncias vinculadas a trata de personas.