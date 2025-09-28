FIT 2025: Villa Carlos Paz presentó su temporada veraniega con un stand innovador y artistas en vivo

La ciudad inauguró su stand propio en la Feria Internacional de Turismo que comenzó este sábado en Buenos Aires, presentando la oferta de la temporada 2025/26 con experiencias interactivas, artistas y una fuerte presencia del sector público-privado.

La Feria Internacional de Turismo FIT 2025 abrió sus puertas este sábado en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad de Buenos Aires, y Villa Carlos Paz se lució desde el primer momento con un stand de diseño vanguardista, pantallas LED y experiencias interactivas. La propuesta mostró la renovada oferta turística de cara a la temporada 2025/26, consolidando la participación del sector público y privado.

Desde las 14 horas, los visitantes recorrieron un espacio multisensorial con imágenes en gran formato, recorridos con óculos de realidad virtual, degustaciones y sorteos. La apertura oficial se realizó a las 16 horas, encabezada por el intendente Esteban Avilés, acompañado por el secretario de Turismo Sebastián Boldrini y autoridades de la Cámara de Turismo y ASHOGA.

Uno de los ejes más atractivos fue la gastronomía. Mr. Coffee ofreció café de especialidad y cookies, mientras que Negroni presentó una elegante degustación de sushi. A la propuesta se sumó el Paseo Comercial WO, que transmitió en vivo a través de Radio WO con la conducción de Pablo Layús, quien entrevistó a funcionarios, representantes del sector privado y artistas invitados.

La agenda artística también convocó multitudes. El espectáculo Mestiza, a cargo de Ángel Carabajal y Marina Clemensó, junto a la actuación de Marcelo Iripino, se convirtió en uno de los momentos centrales de la jornada. El clima festivo continuó con la participación de las discos de Carlos Paz, que llevaron su “noche de boliches” al stand, con DJ, barra de tragos y shows en vivo.

El espacio ofreció además juegos, fotos en el Selfie Point, entrega de merchandising y experiencias interactivas que posicionaron a Carlos Paz como uno de los destinos más visitados del día dentro de la feria.

En ese marco, Esteban Avilés destacó que Villa Carlos Paz es “una ciudad líder del turismo nacional que se posiciona permanentemente a nivel internacional y que se caracteriza por una fuerte identidad carlospacense”. Agregó que el turismo es “la gran vidriera que muestra al país y al mundo nuestra cultura, nuestras bellezas naturales y nuestros productos”, y valoró que el sector privado “constantemente se moderniza, innova y se profesionaliza”.