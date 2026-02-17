Fin de semana largo de Carnaval: Villa Carlos Paz cerró con ocupación plena y una fuerte agenda de eventos

Durante el fin de semana largo de Carnaval, Villa Carlos Paz registró ocupación turística plena y un intenso movimiento en los sectores comercial, gastronómico y hotelero, con una agenda de eventos que reunió a miles de visitantes y vecinos, según destacó el Municipio.

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, Villa Carlos Paz vivió una de las jornadas más fuertes de la temporada estival, con “ocupación turística plena” y un marcado flujo de visitantes en los distintos servicios vinculados al turismo. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo local, este escenario consolida a la ciudad como “uno de los destinos más elegidos de la Argentina y el más visitado de Córdoba”.

El movimiento se reflejó en los principales corredores turísticos, con una alta demanda en alojamientos, gastronomía y propuestas recreativas, acompañada por una amplia agenda de actividades organizadas desde el Municipio en articulación con diferentes sectores.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que, durante el fin de semana largo, se desplegó una programación de espectáculos y eventos con entrada libre y gratuita, que fue ampliamente acompañada tanto por turistas como por residentes, con múltiples propuestas desarrollándose de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad.

Rally Motor Fest: deporte motor y atracción familiar

Uno de los eventos centrales fue la 1° edición del Rally Motor Fest, que convocó a fanáticos del deporte motor y familias en el Parque Temático y sectores de la costanera. La propuesta incluyó exhibiciones de vehículos, actividades recreativas y propuestas gastronómicas, consolidando al automovilismo como uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Carnaval del Orgullo: diversidad y cultura en el espacio público

En paralelo, la ciudad celebró el Carnaval del Orgullo, con espectáculos musicales, comparsas, feria de emprendedores y distintas expresiones artísticas abiertas a toda la comunidad. La actividad reforzó el uso del espacio público como lugar de encuentro y puso en valor la diversidad y las identidades que conviven en Villa Carlos Paz.

Desfile Internacional de Comparsas: color y participación

Otro de los puntos destacados de la agenda fue el Desfile Internacional de Comparsas, que aportó color, música y diversidad cultural con la participación de delegaciones nacionales e internacionales. Desde el Municipio subrayaron que este tipo de propuestas contribuye a fortalecer el perfil multicultural del destino y amplía las opciones de disfrute para quienes eligen la ciudad durante el Carnaval.

Con este conjunto de actividades y el nivel de ocupación alcanzado, Villa Carlos Paz vuelve a posicionarse como uno de los destinos protagonistas del fin de semana largo de Carnaval, articulando turismo, cultura y recreación en el valle de Punilla.