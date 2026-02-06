viernes, febrero 6, 2026
Fin de semana en Villa Carlos Paz: viernes variable, sábado con mejoras y domingo a pleno sol

El SMN anticipa un viernes 6 con probabilidad de precipitaciones durante el día, seguido por una mejora paulatina: el sábado 7 muestra chances bajas en la mayor parte de la jornada y el domingo 8 aparece estable, con 0% de lluvias y máxima de 31°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla indica un cambio de escenario hacia el fin de semana: tras un viernes todavía inestable, el sábado mejora y el domingo se presenta como la jornada más favorable.

Viernes 6

  • Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70%, con temperatura cercana a 17° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: chance 10–40%, con máxima de 21° y viento 13–22 km/h.
  • Noche: probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 18° y viento 7–12 km/h.

Sábado 7

  • Mañana: chance baja (0–10%), con temperatura cerca de 16° y viento muy leve (0–2 km/h).
  • Media mañana: se mantiene 0–10%, con temperatura en torno a 22° y viento 7–12 km/h.
  • Tarde: sube la temperatura hasta 28° y aparece una probabilidad 10–40%, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: mejora, 0% de precipitaciones, con temperatura alrededor de 21° y viento 7–12 km/h.

Domingo 8

  • Jornada estable: 0% de precipitaciones tanto a la mañana como hacia la tarde/noche.
  • Se espera máxima de 31° (mínima 16°), con viento de 7–12 km/h a la mañana y 13–22 km/h por la tarde. Se indican ráfagas de 42–50 km/h.

Para tener en cuenta: el mejor tramo para planes al aire libre aparece el domingo 8, con 0% de precipitaciones; en cambio, el viernes 6 sigue siendo el día más inestable.

