Fin de semana en Villa Carlos Paz: viernes variable, sábado con mejoras y domingo a pleno sol

El SMN anticipa un viernes 6 con probabilidad de precipitaciones durante el día, seguido por una mejora paulatina: el sábado 7 muestra chances bajas en la mayor parte de la jornada y el domingo 8 aparece estable, con 0% de lluvias y máxima de 31°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla indica un cambio de escenario hacia el fin de semana: tras un viernes todavía inestable, el sábado mejora y el domingo se presenta como la jornada más favorable.

Viernes 6

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 17° y viento 13–22 km/h .

probabilidad de precipitaciones , con temperatura cercana a y viento . Tarde: chance 10–40% , con máxima de 21° y viento 13–22 km/h .

chance , con y viento . Noche: probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 18° y viento 7–12 km/h.

Sábado 7

Mañana: chance baja ( 0–10% ), con temperatura cerca de 16° y viento muy leve ( 0–2 km/h ).

chance baja ( ), con temperatura cerca de y viento muy leve ( ). Media mañana: se mantiene 0–10% , con temperatura en torno a 22° y viento 7–12 km/h .

se mantiene , con temperatura en torno a y viento . Tarde: sube la temperatura hasta 28° y aparece una probabilidad 10–40% , con viento 13–22 km/h .

sube la temperatura hasta y aparece una probabilidad , con viento . Noche: mejora, 0% de precipitaciones, con temperatura alrededor de 21° y viento 7–12 km/h.

Domingo 8

Jornada estable: 0% de precipitaciones tanto a la mañana como hacia la tarde/noche .

de precipitaciones tanto a la como hacia la . Se espera máxima de 31° (mínima 16°), con viento de 7–12 km/h a la mañana y 13–22 km/h por la tarde. Se indican ráfagas de 42–50 km/h.

Para tener en cuenta: el mejor tramo para planes al aire libre aparece el domingo 8, con 0% de precipitaciones; en cambio, el viernes 6 sigue siendo el día más inestable.