Fin de semana de primavera con un impacto económico superior a $6.400 millones en Villa Carlos Paz

La ciudad vivió la Fiesta de la Primavera y una amplia agenda de eventos, con más de 110.000 asistentes y un movimiento económico que superó los $6.400 millones, según informó el municipio.

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana de primavera inolvidable, en el marco de la edición número 30 de su tradicional Fiesta de la Primavera y con múltiples actividades culturales, recreativas y deportivas. Según datos municipales, la ciudad recibió a más de 110.000 personas, lo que representó un impacto económico estimado en $6.411.604.902.

Este ingreso se distribuyó principalmente en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y actividades recreativas, “fortaleciendo a los sectores productivos y de servicios de la ciudad”, remarcaron las autoridades.

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, afirmó que “hemos tenido un evento sorprendente, trabajamos con mucho esfuerzo y creemos que fue un verdadero éxito”. Agregó además que se trató de “un fin de semana completo con un impacto significativo en distintos ámbitos de la ciudad”.

En tanto, el secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, destacó que “el balance es excelente a nivel seguridad en contraste con otros destinos turísticos que también festejaron la primavera”. Subrayó que “el factor sin alcohol fue clave en esto” y remarcó que “estamos muy contentos con los resultados logrados en materia de seguridad con un evento sin incidentes”.

Impacto provincial

El movimiento turístico también se reflejó en toda la provincia. De acuerdo con la Agencia Córdoba Turismo, “Córdoba vivió un fin de semana multitudinario con los festejos por el Día de la Primavera, que movilizaron a más de 350 mil personas y dejaron un impacto económico superior a los 20 mil millones de pesos”. La agenda incluyó actividades en la capital y en diversas localidades del interior, consolidando a Córdoba como un destino de referencia para celebrar la llegada de la nueva estación.

Alcance digital récord

Además del movimiento económico, la Fiesta de la Primavera y los eventos asociados tuvieron un fuerte impacto en redes sociales y plataformas digitales del municipio de Villa Carlos Paz.

Campaña previa: más de 1.500.000 visualizaciones y 30.000 interacciones .

y . Durante el evento: más de 2.000.000 visualizaciones y 10.000 interacciones.

El contenido fue compartido por influencers, medios locales, provinciales y nacionales, lo que amplió la visibilidad de Villa Carlos Paz a nivel nacional e internacional.

Eventos de jerarquía

La agenda incluyó más de diez propuestas de nivel nacional e internacional, entre ellas el 8º Encuentro de motos Harley Davidson, la Regata de la Primavera de vela en el 400 Yacht Club, el Certamen de Danza Universal Dance, el 11º Encuentro Internacional de escuelas de tenis y el 7º Torneo Six Internacional de mami hockey, entre otras.

Desde el municipio destacaron que estas actividades convocaron a familias de toda la Argentina y países vecinos, acompañadas por promociones hoteleras y gastronómicas que reforzaron la afluencia de visitantes.