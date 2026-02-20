Fin de semana con tiempo variable en Villa Carlos Paz: viernes más estable, sábado con tormentas y domingo con mejora parcial

El SMN anticipa un cierre de semana con cambios en Punilla. Este viernes 20 se perfila como el día más estable, con baja probabilidad de precipitaciones. El sábado 21 vuelve la inestabilidad con chances 40–70% por la mañana y el domingo 22 muestra una mejora parcial, aunque con una ventana de tormentas hacia la tarde/noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz indica un panorama típico de transición: un viernes mayormente favorable y un sábado con regreso de tormentas, antes de una estabilización parcial el domingo.

Viernes 20

Mañana: probabilidad baja ( 0–10% ), con temperatura cercana a 19° y viento muy leve ( 0–2 km/h ).

probabilidad baja ( ), con temperatura cercana a y viento muy leve ( ). Tarde: se mantiene estable, 0% de precipitaciones, con máxima de 26° y viento 13–22 km/h .

se mantiene estable, de precipitaciones, con y viento . Noche: continúa sin lluvias (0%), con temperatura alrededor de 22° y viento muy leve (0–2 km/h).

Sábado 21

Mañana: vuelve la inestabilidad con probabilidad 40–70% , temperatura cerca de 14° y viento 7–12 km/h .

vuelve la inestabilidad con probabilidad , temperatura cerca de y viento . Media mañana: se mantiene 40–70% , con temperatura alrededor de 18° y viento 13–22 km/h .

se mantiene , con temperatura alrededor de y viento . Tarde: la chance baja a 10–40% , con máxima de 25° y viento 13–22 km/h .

la chance baja a , con y viento . Noche: continúa variable, con probabilidad 10–40%, temperatura cercana a 21° y viento muy leve (0–2 km/h).

Domingo 22

Mañana: mejora, con probabilidad baja ( 0–10% ) y temperatura cerca de 16° , con viento 13–22 km/h .

mejora, con probabilidad baja ( ) y temperatura cerca de , con viento . Tarde/Noche: vuelve una ventana de inestabilidad con probabilidad 10–40%, con máxima de 26° y viento 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: si bien el viernes 20 aparece como el día más favorable, el sábado 21 concentra la mayor probabilidad de tormentas (sobre todo durante la mañana), y el domingo 22 alterna mejoras con una chance moderada hacia la tarde/noche.