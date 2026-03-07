Fin de semana con tiempo inestable en Villa Carlos Paz: sábado con chances moderadas y domingo con tormentas más probables

El SMN anticipa para Punilla un sábado 7 con probabilidades bajas a moderadas de precipitaciones (0–10% a la mañana y 10–40% desde la tarde), con máxima de 23°. Para el domingo 8, el panorama se complica: la probabilidad sube y puede llegar a 70–100% hacia la tarde/noche, con máxima de 24°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana con mejoras parciales el sábado y un domingo más inestable, con tormentas probables en el tramo final del día.

Sábado 7

Mañana: probabilidad baja ( 0–10% ), con temperatura cerca de 17° y viento 7–12 km/h .

probabilidad baja ( ), con temperatura cerca de y viento . Tarde: chance 10–40% , con máxima de 23° y viento 13–22 km/h .

chance , con y viento . Noche: se mantiene 10–40%, con temperatura alrededor de 15° y viento 13–22 km/h.

Domingo 8

Mañana: probabilidad 10–40% , con temperatura cercana a 16° y viento 13–22 km/h .

probabilidad , con temperatura cercana a y viento . Media mañana: aumenta a 40–70% , con temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h .

aumenta a , con temperatura alrededor de y viento . Tarde: se afirma la inestabilidad, con 70–100% y máxima de 24° , con viento 13–22 km/h .

se afirma la inestabilidad, con y , con viento . Noche: continúa con probabilidad 70–100%, con temperatura cerca de 16° y viento 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: si tenés planes al aire libre, el sábado 7 ofrece la ventana más “amable”, mientras que el domingo 8 concentra el escenario más comprometido, especialmente desde la tarde con probabilidad muy alta (70–100%).