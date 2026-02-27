Fin de semana con mejora en Villa Carlos Paz: viernes y sábado todavía variables, domingo a pleno sol y con ráfagas

El SMN anticipa un cierre de semana con tiempo cambiante en Punilla. Este viernes 27 y el sábado 28 se mantienen chances de precipitaciones 10–40% en distintos tramos, aunque con mejoras hacia la noche. Para el domingo 1, el pronóstico se afirma: 0% de lluvias, máxima de 31° y ráfagas de 42–50 km/h.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una transición hacia condiciones más estables, con el domingo como el día más favorable del período.
Viernes 27
- Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40%, con temperatura cercana a 15° y viento 13–22 km/h.
- Tarde: se mantiene la chance 10–40%, con máxima de 28° y viento 23–31 km/h.
- Noche: mejora, con probabilidad baja (0–10%), temperatura alrededor de 19° y viento 13–22 km/h.
Sábado 28
- Mañana: probabilidad 10–40%, con temperatura cerca de 17° y viento 7–12 km/h.
- Media mañana: continúa 10–40%, con temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h.
- Tarde: baja la chance a 0–10% y sube la temperatura hasta 30°, con viento 7–12 km/h.
- Noche: se mantiene 0–10%, con temperatura cercana a 20° y viento 7–12 km/h.
Domingo 1
- Jornada estable, con 0% de precipitaciones tanto a la mañana como hacia la tarde/noche.
- Se espera máxima de 31° (mínima 17°), con viento 7–12 km/h en el arranque y 23–31 km/h por la tarde, con ráfagas de 42–50 km/h.
Claves del día: el mejor panorama aparece el domingo 1, con 0% de lluvias, aunque con el dato a seguir de cerca del viento y ráfagas de 42–50 km/h.