martes, febrero 3, 2026
Fiesta del Cordero Serrano en Tanti: fecha, entradas, artistas y todo lo que hay que saber

Este sábado 7 de febrero, el Tanti volverá a encender una de las celebraciones más esperadas del verano: la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, con artistas en vivo, danza y gastronomía típica. La cita será en el Anfiteatro Municipal, con apertura de puertas desde las 19:30.

Hay fiestas que no necesitan presentación: se anuncian solas con el aroma del fuego, el sonido de un bombo y la mesa larga donde siempre entra alguien más. Este sábado 7 de febrero, Tanti vuelve a reunir a vecinos y visitantes en la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, una propuesta que combina tradición, música y sabores serranos en una noche pensada para disfrutar sin apuro.

El encuentro será en el Anfiteatro Municipal, con ingreso habilitado desde las 19:30, y una grilla que mezcla artistas locales, academias y un cierre con nombres fuertes para coronar la jornada.

Música en vivo, danza y malambo

La programación artística confirmada incluye a Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal, la Academia Ashpa Sumaj y el Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

Y para el final, el festival anuncia un cierre bien arriba con Paquito Ocaño y Jean Carlos.

Entradas: valores y fechas de venta

Las entradas tendrán dos valores:

  • Anticipadas: $15.000
  • En puerta: $20.000

La venta anticipada estará disponible hasta el 4 de febrero, sin excepción. El día del evento, el sábado 7 de febrero, también se podrán comprar entradas en puerta en el predio del anfiteatro desde las 10:00.

Desde la organización recordaron que la entrada es general y no reserva mesa.

Puntos de venta

Los tickets anticipados podrán adquirirse en:

  • Oficinas de Informes Turísticos (Ruta 28 y Terminal de Ómnibus)
  • Cable de las Sierras
  • Municipalidad de Tanti
  • Racing Drugstore
  • Pinturerías Tucán

El corazón de la fiesta: gastronomía serrana

Como cada año, la gastronomía será protagonista con opciones típicas como cordero a la estaca, chanfaína, cordero al disco y otras propuestas para acompañar la noche.

Tradición, música, danza y el ritual del fuego: la Fiesta Nacional del Cordero Serrano vuelve a Tanti con una edición que promete ser de las más convocantes del verano.

