Feriados 2026: marzo y abril traen dos fines de semana largos que mueven el turismo

El calendario nacional de 2026 dejó dos tramos especialmente atractivos para el movimiento turístico en el arranque del otoño: el fin de semana largo del 23 y 24 de marzo, por el Día de la Memoria, y el bloque de Semana Santa junto al 2 de abril, que este año quedarán pegados.

Marzo y abril aparecen este año como dos meses clave para la actividad turística, con fechas que pueden impulsar escapadas y movimiento en distintos destinos del país. El primer corte llegará con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en 2026 cae martes 24 de marzo y se completa con el lunes 23 como día no laborable con fines turísticos.

El segundo tramo fuerte llegará pocos días después. El jueves 2 de abril, feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá con Semana Santa, ya que el viernes 3 de abril será Viernes Santo. Esa combinación arma otro bloque de alto atractivo para el turismo interno.

Además de esas fechas, el calendario oficial todavía deja otros feriados y días no laborables distribuidos a lo largo del año, con potencial para nuevos movimientos turísticos. Entre los principales figuran el viernes 1° de mayo por el Día del Trabajador, el lunes 25 de mayo por la Revolución de Mayo, el lunes 15 de junio por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes, el sábado 20 de junio por el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, el jueves 9 de julio por el Día de la Independencia y el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

Más adelante aparecen también el lunes 17 de agosto por José de San Martín, el viernes 10 de octubre como fecha trasladada por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —ya que el 12 de octubre cae domingo y fue movido por decisión oficial—, el viernes 21 de noviembre por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el lunes 7 de diciembre como día no laborable y el martes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, antes del cierre con Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Con ese esquema, el calendario 2026 ofrece varias ventanas que ya empiezan a ser observadas por el sector turístico, especialmente por la cercanía entre los feriados de fines de marzo y principios de abril.