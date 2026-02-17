Feriado de Carnaval: 3 millones de turistas y más de 1 billón de pesos gastados en el país

Según la CAME, el primer fin de semana largo de 2026 dejó un crecimiento de 7,2% en la cantidad de turistas respecto al año pasado, con un impacto económico directo superior al billón de pesos y fuerte movimiento en todos los corredores turísticos de la Argentina.

El Feriado de Carnaval 2026 cerró con cifras históricas para el turismo interno. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron alrededor de 3 millones de turistas, lo que representa un incremento del 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025.

El impacto económico directo se estimó en $ 1.007.793 millones, superando el billón de pesos en gastos de alojamiento, transporte, alimentos, bebidas, recreación y compras en todo el país. Fueron cuatro días de fuerte movimiento en destinos tradicionales y también en ciudades que habitualmente no figuran entre las más receptivas, pero que potenciaron sus propuestas carnavaleras para atraer visitantes.

Más gasto total, estadías más largas y promociones

Según la CAME, el gasto directo total de los turistas creció alrededor de 6% a precios constantes frente al mismo feriado del año pasado. El gasto diario promedio se ubicó en $ 111.605 por persona, lo que implica una caída de 7,7% real en comparación con 2025, aunque compensada por una estadía más extensa, que pasó de 2,8 días a 3 días en promedio.

El informe destaca que muchos viajeros eligieron destinos con promociones agresivas en hotelería y transporte —incluido el aéreo—, lo que permitió sostener el volumen de viajes en un contexto de restricciones de ingresos. El clima fue inestable, típico de febrero, con una combinación de calor, sol, lluvia, viento y tormentas en gran parte del país, pero esa condición ya no aparece como un factor determinante al momento de decidir si viajar o no.

Récord histórico de turistas en Carnaval

Los números de Carnaval 2026 marcaron el récord histórico de turistas para este fin de semana largo. La mejor marca anterior se había registrado en 2023, con 2.925.000 viajeros. El dato cobra relevancia en un contexto económico ajustado para muchas familias, lo que refuerza el peso que tienen estas fechas en la agenda social y turística argentina.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con fuerte tradición de Carnaval, con gran protagonismo de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, donde conviven modalidades muy distintas entre el litoral y el norte del país. También hubo alto movimiento en la Costa Atlántica, el interior bonaerense, Mendoza, la Patagonia y otros corredores regionales.

Este es, además, el quinceavo año consecutivo en el que la Argentina celebra oficialmente el Carnaval como feriado nacional, luego de más de tres décadas en que esa fecha había desaparecido del calendario.

Movimiento aéreo récord y más cruces por el Río de la Plata

Entre los destacados del informe, la CAME subraya el fuerte movimiento en el transporte aéreo. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron unos 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, de los cuales más de 220.000 volaron por Aerolíneas en solo cuatro días, con el viernes como jornada pico. El avión volvió a consolidarse como uno de los principales canales de dinamización turística interna y regional.

También se registró una suba en los viajes entre Uruguay y la Argentina. Buquebus informó un incremento interanual del 27% en los desplazamientos desde Uruguay hacia nuestro país, confirmando la recuperación del flujo regional y el atractivo de los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el Carnaval.

Rutas colmadas, controles y esfuerzo económico

En los accesos terrestres, el informe da cuenta de un verdadero éxodo hacia la Costa Atlántica, con tránsito intenso en la Ruta 2 y la Ruta 11 y picos de hasta 2.000 vehículos por hora en dirección a Mar del Plata. El movimiento se replicó en terminales y accesos al AMBA, reflejando una fuerte movilización por vía terrestre.

Para ordenar la circulación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó restricciones al tránsito de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento turístico y reducir riesgos de siniestros durante los momentos de mayor flujo.

En cuanto al costo de viajar, un informe del INECO-UADE calculó que una familia tipo necesitó alrededor de $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, cifra equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente estable respecto de 2025, lo que muestra a la demanda turística interna como un consumo resiliente pese al contexto.

Cruces cordilleranos y escapadas temáticas

El reporte también menciona demoras moderadas en el Paso Cristo Redentor, con esperas de hasta 180 minutos para cruzar a Chile, muy por debajo de las siete horas registradas en 2025. El flujo fue constante pero más acotado, influido en parte por un tipo de cambio menos favorable que el del año anterior.

En paralelo, se observó movimiento turístico en rutas cordilleranas, especialmente en el tramo mendocino de la Ruta 7, donde circularon cientos de motos con destino a Uspallata, reflejando la diversidad de perfiles de viajeros que utilizaron el feriado para escapadas cortas, encuentros temáticos y turismo de naturaleza.