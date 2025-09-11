Felpeto y Ribetti exigen controles y transparencia en los geriátricos de Villa Carlos Paz

Tras la clausura de un geriátrico clandestino en condiciones indignas, el bloque Juntos por Carlos Paz presentó proyectos para fortalecer los controles y crear un registro público de instituciones de salud.

La clausura de un geriátrico clandestino en Villa Carlos Paz, donde se constató que adultos mayores vivían hacinados, sin higiene y algunos con lesiones, desató una fuerte polémica y derivó en un planteo conjunto de los concejales Pía Belén Felpeto y Daniel Ribetti.

Desde el bloque Juntos por Carlos Paz presentaron dos iniciativas con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Pedido de informes al Ejecutivo

Felpeto ingresó un proyecto solicitando al Departamento Ejecutivo que, en un plazo de cinco días, informe:

Si el geriátrico clausurado contaba con habilitación o algún trámite iniciado.

Qué actas de infracción se labraron y en qué estado se encuentran.

Qué controles se realizaron en todos los geriátricos y hogares de ancianos de la ciudad en el último año.

Qué agentes municipales intervinieron en cada inspección.

“Lo ocurrido es inaceptable. No podemos permitir que nuestros adultos mayores estén expuestos a la clandestinidad, el maltrato y el abandono. El Municipio tiene la obligación de ejercer su poder de policía sanitaria con transparencia y control efectivo”, sostuvo Felpeto.

Proyecto para crear un registro público

En paralelo, Ribetti presentó un proyecto de ordenanza para crear el Registro Municipal de Instituciones de Atención de la Salud, donde deberán estar inscriptos geriátricos, residencias, guarderías y clínicas.

Este registro será público y digital, y contendrá información sobre habilitación, responsables técnicos e historial de inspecciones y sanciones. Además, prevé un sistema de denuncias vecinales —incluso anónimas— con respuesta obligatoria en 15 días.

“La creación de un registro público y accesible es una herramienta fundamental para que las familias sepan en qué instituciones confiar y para que el Estado pueda ejercer un control real y preventivo”, afirmó Ribetti.

Garantizar seguridad y acceso a información

Ambos ediles remarcaron que estos proyectos buscan garantizar que nunca más haya geriátricos en condiciones de maltrato en Villa Carlos Paz y que las familias puedan acceder a información confiable para decidir dónde internar a sus seres queridos.