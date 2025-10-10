Felpeto pidió información sobre la prevención de muertes súbitas y el oficialismo bloqueó su tratamiento en el Concejo

La concejal Pía Belén Felpeto (Juntos por Carlos Paz) solicitó conocer qué medidas y dispositivos existen en la ciudad para prevenir eventos de muerte súbita. El pedido fue enviado a comisión por la mayoría oficialista, pese a los recientes casos que conmocionaron a la provincia.

La concejala Pía Belén Felpeto presentó un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal para conocer qué acciones, recursos y equipamientos existen en Villa Carlos Paz destinados a la prevención de muertes súbitas, tanto en espacios públicos como en ámbitos privados de acceso público.

La iniciativa surge tras los casos recientes de adolescentes fallecidos de manera repentina mientras realizaban actividad física en distintos puntos de la provincia —uno de ellos en Villa Carlos Paz—, hechos que generaron profunda conmoción en la comunidad.

Un pedido centrado en la prevención y la información pública

El proyecto solicitaba información precisa sobre la cantidad y ubicación de desfibriladores externos automáticos (DEA) disponibles en clubes, gimnasios y espacios de concurrencia masiva, el estado de mantenimiento de los equipos, las personas capacitadas para su uso y las campañas o acciones de concientización impulsadas por el Municipio.

Además, requería saber si se realizan controles en los gimnasios para verificar el cumplimiento del certificado médico obligatorio, establecido por la Ordenanza N° 2449.

Concejala Pía Felpeto.

“No podemos mirar para otro lado cuando sabemos que una muerte súbita puede evitarse con capacitación y equipamiento adecuado. Antes de avanzar con una ordenanza, necesitamos saber qué se está haciendo hoy, qué recursos existen y qué falta”, explicó Felpeto.

Un proyecto archivado y una propuesta integral en camino

Pese a la relevancia del tema, y tras un titubeante intento de justificación, el pedido de informe no fue acompañado por el bloque oficialista, lo que derivó en su pase a comisión.

En paralelo, Felpeto presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de un Sistema Municipal de Prevención Integral de Muerte Súbita, diseñado para adaptar la normativa y los protocolos a la realidad local.

La concejal aclaró que en este caso no se solicitó tratar sobre tablas la iniciativa “por su complejidad técnica y la necesidad de incorporar la mirada de especialistas y sectores sociales involucrados”.

“Queremos que sea una política pública seria, con consenso y participación”, enfatizó.