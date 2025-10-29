Familiares de Diego Pérez convocan a una nueva marcha para pedir justicia

Será este miércoles a las 18:30 en el Cucú. La familia reclama que la causa pase de homicidio culposo a homicidio doloso y que el caso avance sin impunidad.

Familiares, amigos y vecinos de Diego Pérez, el joven que falleció el pasado sábado 18 de octubre tras un choque en el cruce de avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, convocan a una nueva movilización para exigir justicia y evitar que la causa pierda impulso judicial.

La concentración se realizará este miércoles a las 18:30 en el Reloj Cucú. Desde allí marcharán hacia la peatonal céntrica, donde se colocarán velas, globos blancos y carteles en memoria de Diego y en reclamo de esclarecimiento.

Será la tercera marcha desde el hecho, tras las movilizaciones realizadas frente a la Departamental Punilla y en Tribunales.

Estado de la causa

El conductor del otro vehículo involucrado fue identificado como Fernando Reynoso, de 24 años, policía domiciliado en Villa Carlos Paz y con prestación de servicios en Córdoba capital. Se encuentra detenido en el penal de Bouwer e imputado por homicidio culposo.

En el automóvil de Reynoso viajaban además otras dos personas, que continúan siendo parte de la investigación.

Qué reclama la familia

El pedido central de la marcha es que la imputación se agrave y el hecho sea investigado como homicidio doloso, considerando la conducta del imputado al momento del siniestro y su condición de policía. También exigen que las otras dos personas que viajaban en el Gol Trend sean investigadas y se determine su grado de responsabilidad.

Cómo ocurrió el choque

El siniestro vial tuvo lugar el sábado 18 de octubre, cuando el Volkswagen Gol Power gris que conducía Pérez fue embestido de costado por el Gol Trend de Reynoso, cuando doblaba hacia Vélez Sársfield.

El impacto provocó el volcado del vehículo y lesiones gravísimas en Diego Pérez, quien falleció poco después en el Hospital Gumersindo Sayago.

La Fiscalía continúa con pericias accidentológicas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios para establecer la mecánica exacta del hecho, incluida la secuencia semafórica del cruce.