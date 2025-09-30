Falleció Félix Acosta, referente del MAC y ex secretario de Gobierno en la gestión de Dellamaggiore

El dirigente de 69 años dejó una huella en la vida política e institucional de Villa Carlos Paz. Fue secretario de Gobierno durante la gestión de Gustavo Dellamaggiore.

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento de Félix Acosta, ingeniero agrimensor y dirigente histórico del Movimiento de Acción Comunal (MAC), a los 69 años.

Acosta había permanecido internado cerca de un mes en el Sanatorio Punilla, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) a comienzos de septiembre. Su partida generó profundo pesar en el ámbito político, profesional y social de Villa Carlos Paz, donde se destacó por su capacidad técnica y su compromiso con la gestión pública.

Durante la intendencia de Gustavo Dellamaggiore, ocupó la Secretaría de Gobierno, desde donde aportó una mirada clave en materia de planificación urbana y desarrollo territorial. Su formación como ingeniero agrimensor le permitió trasladar a la función pública una visión técnica que influyó en distintos proyectos de la ciudad.

Más allá de su rol en el Ejecutivo, Acosta fue un referente partidario indiscutido dentro del MAC, espacio que contribuyó a consolidar en los años 90 y en la primera década de este siglo. Su estilo, caracterizado por la coherencia y la vocación de diálogo, lo convirtió en una figura respetada incluso por sectores políticos ajenos al vecinalismo.

Sus restos son velados en la Sala Brandalise, ubicada en General Paz 323 de Villa Carlos Paz, donde familiares, allegados y dirigentes lo despiden con muestras de afecto y reconocimiento a su trayectoria.