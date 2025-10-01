Falleció Alfredo “Turco” Alí, referente histórico del deporte en Villa Carlos Paz

El dirigente del Club Sportivo Bolívar y figura clave del básquet local murió este miércoles a los 69 años. Su partida genera profundo pesar en la comunidad deportiva.

Este 1 de octubre falleció Alfredo Omar “Turco” Alí, reconocido dirigente deportivo de Villa Carlos Paz y referente indiscutido del Club Sportivo Bolívar, institución a la que estuvo vinculado desde la niñez.

Nacido en una familia pionera de la ciudad, “el Turco” dedicó su vida a la promoción del deporte y, en particular, al básquet carlospacense, disciplina en la que dejó un legado que trascendió generaciones.

A lo largo de las décadas, fue jugador, dirigente y emblema de Bolívar, con un compromiso que lo convirtió en figura querida y respetada dentro y fuera de la institución.

Despedida y homenajes

El fallecimiento de Alí provocó numerosas muestras de dolor en la comunidad deportiva local. El Club Sportivo Bolívar lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “La familia de Bolívar está con sus hijos y nietos, especialmente con Lorena (nuestra presidenta) y ‘Kucho’. Gracias por ser emblema y figura de nuestra historia”.

El Club de Pesca Villa Carlos Paz también expresó sus condolencias: “Su espíritu y dedicación, tanto en el deporte como en la vida, dejarán una huella imborrable”. En la misma línea, el Club Social y Deportivo Sarmiento manifestó su acompañamiento a familiares y amigos.

Sus restos son velados en la Sala Jaspe de la Empresa Brandalise (General Paz 323), hasta las 20:00 hs, y posteriormente serán trasladados al crematorio Virgen de la Merced, en Toledo.