Fabricio Díaz volvió a liderar el ranking de imagen de Punilla y Avilés mostró la mayor suba de marzo

La consultora CB Opinión Pública/CB Global Data difundió su Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla correspondiente a marzo de 2026, con Fabricio Díaz al frente por segundo mes consecutivo. El estudio también mostró el mayor crecimiento intermensual de Esteban Avilés, mientras que Germán Corazza registró la caída más pronunciada del período.

La consultora CB Opinión Pública/CB Global Data presentó la edición de marzo de 2026 de su Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, elaborado sobre 612 casos relevados entre el 7 y el 14 de marzo, con un margen de error de ±4,1%. El estudio ordena a los dirigentes según su diferencial de imagen —imagen positiva menos imagen negativa— e incluye a intendentes de las principales localidades del departamento y al legislador departamental Walter Gispert.

La principal novedad de esta medición es que Fabricio Díaz volvió a quedar en el primer lugar, aunque ya no aparece identificado como intendente de Capilla del Monte, sino como dirigente departamental, luego de haber pedido licencia en el Ejecutivo local para incorporarse al gabinete del gobernador Martín Llaryora como secretario de Coordinación en Infraestructura del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

Con un diferencial de +12,4%, Díaz encabeza por segundo mes consecutivo el ranking de Punilla. En marzo registra 21,7% de imagen positiva, 9,3% de negativa y 69% de “no sabe/no conoce”, lo que le permite sostenerse en la cima del cuadro departamental.

El podio de marzo

Detrás de Díaz se ubicó Jorge Soria, intendente de Villa Giardino, con un diferencial de +8,3%, producto de 16,1% de imagen positiva y 7,8% de negativa. El tercer lugar quedó para Emiliano Paredes, de Tanti, con +7,4%, luego de reunir 12% de positiva y 4,6% de negativa.

Completan el lote de mejor desempeño Pablo Alicio (La Cumbre) con +7,2%, Raúl Cardinalli (Cosquín) con +6,8%, y Germán Corazza (Huerta Grande) con +6,5%. En el mismo valor aparece también Walter Gispert, legislador departamental, también con un diferencial de +6,5%, lo que lo deja en la mitad alta del cuadro de marzo.

Más abajo aparecen Daniel Spadoni (Valle Hermoso) con +4,6%, Esteban Avilés (Villa Carlos Paz) con +3,7%, Augusto Reyna (Bialet Massé) con +3,3%, Celeste Furmston (Los Cocos) con +2,4% y Silvia Rocchietti (Santa María) con +2,1%. El último lugar fue para Javier Dieminger, de La Falda, con un diferencial de -0,2%, el único valor negativo del ranking de este mes.

Avilés, el que más creció; Corazza, el que más cayó

Uno de los datos políticos más interesantes del informe pasa por la evolución intermensual. Según consigna la propia consultora, el dirigente con mayor crecimiento en su diferencial respecto del mes anterior fue Esteban Avilés, con una suba de +2,6 puntos. La mayor caída, en tanto, fue la de Germán Corazza, que retrocedió -3,3 puntos.

En el caso de Avilés, el dato no es menor: en la medición de febrero había quedado último, con un diferencial de apenas +1,1%, y ahora escala hasta el noveno puesto con +3,7%. Sigue siendo uno de los dirigentes más conocidos del departamento y también uno de los más polarizados, pero el estudio de marzo le muestra una mejora en relación con el mes anterior.

Para Corazza, en cambio, la foto es inversa. Después de haber terminado tercero en febrero con +9,8%, ahora baja al sexto lugar con +6,5%, firmando el retroceso más fuerte del cuadro mensual.

Gispert mejora y se mete en la mitad alta

Otro movimiento para seguir es el de Walter Gispert. El legislador departamental había ocupado el noveno lugar en la medición de febrero, con +5,2%, y en marzo sube al séptimo puesto con +6,5%. Ese avance lo deja por encima de varios intendentes del departamento y lo consolida dentro del segmento medio-alto del ranking.

También se destaca la mejora de Emiliano Paredes, que salta al tercer lugar después de haber estado más abajo en la medición anterior, mientras que Pablo Alicio se mantiene entre los nombres con mejor diferencial, aunque sin recuperar la cima que llegó a ocupar durante varios meses de 2025.

Un liderazgo que sigue rotando en Punilla

Desde que CB Opinión Pública/CB Global Data comenzó a publicar la serie departamental en abril de 2025, el liderazgo en Punilla fue cambiando de manos entre distintos jefes comunales y dirigentes del departamento. El recorrido muestra una fuerte rotación en la cima: Augusto Reyna lideró en abril, Javier Dieminger en mayo, Daniel Spadoni en junio, Pablo Alicio en julio, Germán Corazza en agosto, Pablo Alicio volvió a ubicarse primero en septiembre, octubre y noviembre, Jorge Soria encabezó en diciembre, y Fabricio Díaz lo hizo en febrero.

Con la medición de marzo, Díaz no solo conserva el primer lugar, sino que además logra sostenerse en la cima por segundo mes consecutivo, ahora ya con proyección departamental más allá de su rol previo en Capilla del Monte.

Cómo leer el ranking

Como ocurre mes a mes, el estudio deja varias capas de lectura. Por un lado, confirma que en Punilla sigue habiendo un escenario muy fragmentado, con diferenciales relativamente acotados y un nivel de desconocimiento todavía alto en buena parte de los dirigentes medidos. Por otro, muestra que la exposición pública no siempre garantiza mejor posicionamiento: algunos de los nombres más conocidos siguen teniendo imágenes más polarizadas, mientras otros sostienen mejores diferenciales a partir de niveles más bajos de rechazo.

En ese marco, marzo dejó tres señales claras: Fabricio Díaz logró sostener el liderazgo en un nuevo rol político, Esteban Avilés fue el dirigente que más creció respecto de febrero y Javier Dieminger quedó, por ahora, como el único dirigente con saldo negativo en el departamento.