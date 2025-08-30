F1 en Países Bajos: Piastri le arrebató la pole a Norris por 12 milésimas; Colapinto quedó 16º en Zandvoort

En una clasificación electrizante este sábado, Oscar Piastri marcó 1:08.662 y superó a Lando Norris por apenas 0.012s. Max Verstappen largará tercero en su casa y el debutante Isack Hadjar sorprendió con el cuarto puesto. El argentino Franco Colapinto terminó 16º: quedó a 67 milésimas del corte a Q2.

La pole del Gran Premio de Países Bajos quedó en manos de Oscar Piastri con un giro perfecto en los segundos finales de Q3. El australiano, líder del campeonato, desbancó por 12 milésimas a su compañero Lando Norris, que había dominado la tanda previa y las tres prácticas. El local Max Verstappen partirá 3º, a 0.263s, tras una jornada de menos a más para Red Bull.

El gran nombre del día fuera de McLaren fue Isack Hadjar: el francés colocó a Racing Bulls en la 4ª posición y compartirá la segunda fila con Verstappen. Detrás quedaron George Russell (5º) y los Ferrari Charles Leclerc (6º) y Lewis Hamilton (7º). Completaron el Top 10 Liam Lawson (8º), Carlos Sainz (9º) y Fernando Alonso (10º), en una Q3 con siete equipos representados. Un detalle curioso de la tarde: Leclerc avisó por radio la presencia de un zorro en pista durante la sesión.

La sesión dejó incidentes y golpes de escena. Lance Stroll se fue contra las defensas en su primer intento de Q1 y largará 20º; fue su segundo golpe en dos días. También se quedaron temprano Hülkenberg, Ocon y Bearman.

Colapinto, a un suspiro de la Q2

El argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la Q1 en 16º lugar, con un registro a 0.766s del mejor tiempo de la tanda y a 0.067s del último clasificado a Q2 (Bortoleto).

En una Zandvoort exigente por el viento y el tránsito en los tramos peraltados —sobre todo en la curva 3—, el margen fue ínfimo. Su compañero Pierre Gasly avanzó a Q2, pero quedó 14º en el global. Para la carrera, Alpine apostará a estrategia y degaste de neumáticos en un circuito que suele castigar por carga y temperatura.

Parrilla (Top 10)

Piastri (McLaren) – 2) Norris (McLaren) – 3) Verstappen (Red Bull) – 4) Hadjar (Racing Bulls) – 5) Russell (Mercedes) – 6) Leclerc (Ferrari) – 7) Hamilton (Ferrari) – 8) Lawson (Racing Bulls) – 9) Sainz (Williams) – 10) Alonso (Aston Martin).

Claves para la carrera