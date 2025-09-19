Expectativa por la visita de Javier Milei a Córdoba en plena campaña electoral

El presidente participará del aniversario de la Bolsa de Comercio y encabezará un acto partidario en el Parque Sarmiento, en medio de la crisis económica y a menos de cuarenta días de las elecciones nacionales.

La atención política se centra este viernes en Córdoba, donde se espera con expectativa la llegada del presidente Javier Milei. Su visita se da en medio de una compleja situación económica, marcada por la suba del dólar, el derrumbe de bonos y acciones, y una inflación mayorista que alcanzó el 3,1% en agosto, según informó el Indec.

El mandatario desembarcará pasado el mediodía para participar del 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde brindará un discurso ante empresarios y dirigentes en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la nueva sede. Se prevé que lo acompañen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

En la provincia lo aguarda el principal armador de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a dirigentes aliados, entre ellos Luis Juez.

Acto en el Parque Sarmiento con los candidatos cordobeses

Luego de la actividad institucional, Milei encabezará un acto de campaña en el Parque Sarmiento, previsto para las 18 horas en las escalinatas del Mirador del Coniferal, en la intersección de Poeta Lugones y Armando Roldán, un escenario que ya utilizó en 2022 cuando era diputado.

El objetivo será apuntalar a la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en Córdoba, encabezada por Gonzalo Roca y Laura Soldano, que estarán acompañados por Marcos Patiño (titular del PAMI en la provincia), la dirigente bullrichista Laura Rodríguez Machado y la pastora Evelin Barroso.

La visita busca reforzar la presencia del presidente en el interior del país en medio de la campaña electoral, mientras el Gobierno intenta revertir el impacto político de los recientes reveses legislativos y la crisis económica que atraviesa el país.