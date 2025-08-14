Exigen transparencia: solicitan informes sobre beneficios fiscales otorgados por el municipio de Villa Carlos Paz

La concejala Pía Felpeto cuestiona la falta de transparencia en el otorgamiento de beneficios fiscales y reclama que se publiquen todas las resoluciones dictadas por el Organismo Fiscal desde agosto de 2023.

La concejala Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto de resolución que se tratará este jueves en el Concejo de Representantes, solicitando al Ejecutivo municipal información detallada sobre las eximiciones totales o parciales de tributos, recargos, intereses y multas dispuestas desde el 16 de agosto de 2023.

En los fundamentos, Felpeto recordó que la Ordenanza General Impositiva Vigente N° 1408 faculta al Organismo Fiscal a proponer estas exenciones, pero que la norma exige que cada disposición sea “debidamente fundada” para evitar arbitrariedades y garantizar el control ciudadano.

La edila advirtió que, pese a esta obligación, no se publican en el Boletín Oficial las resoluciones que disponen eximiciones, lo que —según expresó— “impide conocer si la Administración se ha ajustado a Derecho en todos los casos”. También señaló que no existe supervisión del Tribunal de Cuentas, por lo que “la única verificación que existe es la del propio funcionario que emitió el acto administrativo, que se examina a sí mismo, con la falta de transparencia y los riesgos que ello implica”.

Concejala Pía Felpeto.

Felpeto sostuvo que “la publicidad de los actos de gobierno es uno de los pilares básicos de nuestro sistema republicano” y que ocultar este tipo de disposiciones “significa privar a la sociedad de información clave sobre el uso de recursos municipales”.

El proyecto solicita al Ejecutivo copias de todas las resoluciones dictadas en el período mencionado y del Libro de Protocolo de Resoluciones de la Dirección de Recursos Fiscales de los años 2023, 2024 y 2025. Además, recomienda la publicación en una edición especial del Boletín Oficial Municipal con todas las eximiciones otorgadas desde agosto de 2023 a la fecha.