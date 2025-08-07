Este viernes definen si avanza el juicio político contra Curvino

La Sala Acusadora fue convocada para el mediodía. Se necesitan cuatro votos para habilitar la investigación. Si no, las denuncias quedarán desestimadas.

El presidente de la Sala Acusadora, Leonardo Villalobo, convocó oficialmente a los seis concejales que integran ese cuerpo a una reunión para este viernes a las 12 horas, con el fin de dar continuar dándole tratamiento a los pedidos juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.

La cita genera expectativa porque, según se especula, en esta oportunidad sí se someterá a votación la admisibilidad o no del proceso. En caso de conseguirse los cuatro votos afirmativos necesarios (mayoría agravada), la investigación quedará formalmente abierta y Curvino será notificado para realizar su descargo.

Tal como lo establece la ordenanza 5031 en su artículo 13, el defensor del Pueblo contará entonces con siete días hábiles para responder por escrito y ofrecer pruebas. En cambio, si no se alcanza el mínimo de votos, las denuncias quedarán automáticamente archivadas.

La sesión de este viernes llega luego de que la reunión previa —realizada el martes pasado— concluyera sin avances concretos. En esa oportunidad, los ediles oficialistas evitaron pronunciarse, se centraron en desviar el eje hacia otras cuestiones y, llamativamente, recién minutos antes del encuentro se distribuyó el descargo que había presentado Curvino el día anterior. En ese escrito, que en la actual instancia no tiene mucha relevancia, el defensor del Pueblo afirmó que el polémico video por el que fue denunciado fue fruto de una broma privada. Además, insistió con que las imagenes se registraron antes de asumir su cargo, y que no estaba consumiendo alcohol.

El video en cuestión, que se viralizó días antes de las elecciones municipales, muestra a Curvino conduciendo por la Costanera con una copa en la mano y realizando comentarios poco apropiados. A raíz de ese hecho, Marcelo Iriarte y Santiago Juliá presentaron sendas denuncias solicitando su remoción por “mal desempeño”.

Desde la oposición aseguran que el oficialismo busca blindar políticamente a Curvino y evitar el juicio, pero para ello deberá asumir el costo de votar en contra de una investigación que —afirman— corresponde habilitar según el procedimiento legal vigente.

Todo indica que este viernes habrá definiciones. Y cada concejal deberá dejar asentada su posición.

Vale recordar que la Sala Acusadora está conformada por seis concejales: cuatro oficialistas (Leonardo Villalobo -presidente-, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch) y dos opositores (Pía Felpeto y Fernando Revello).