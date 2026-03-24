Escapadas cortas y gasto cuidado: cómo fue el movimiento turístico del fin de semana largo en el país, según CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que el segundo fin de semana largo del año movilizó a 1.012.000 turistas en todo el país. El gasto promedio diario fue de $103.793, con estadías cortas, fuerte peso de las escapadas de cercanía y una agenda marcada por las actividades conmemorativas por el 24 de marzo.

El fin de semana largo por el Día de la Memoria dejó un movimiento turístico moderado, disperso y con predominio de escapadas cortas en todo el país. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.012.000 turistas y el impacto económico directo fue de $231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

De acuerdo con el relevamiento, se trató de un fin de semana atravesado por múltiples actividades conmemorativas por el 50° aniversario del 24 de marzo, en un contexto en el que muchos viajeros eligieron destinos cercanos, tanto por el encarecimiento del combustible como por el hecho de que el lunes fue día no laborable, pero no feriado.

Un movimiento mayor que en 2025, pero con gasto más cuidado

CAME señaló que, si se compara con el mismo fin de semana largo de 2025, este año la cantidad de viajeros creció 48,8%. La entidad atribuyó esa suba a la mayor extensión del descanso y a una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque más breves y con un consumo más medido.

El gasto promedio diario por turista fue de $103.793, un valor que resultó 7% menor al registrado durante el feriado de Carnaval de febrero. Según el informe, esa diferencia se explica por la elección de destinos más cercanos y también por una agenda recreativa distinta, con menos propuestas de consumo pago y más actividades culturales y conmemorativas, en muchos casos gratuitas.

Además, medido a precios reales, el gasto diario también fue 1,6% menor al del feriado de la Memoria del año pasado.

Estadías cortas y viajes fragmentados

Uno de los datos más marcados del informe es la duración promedio de la estadía: apenas 2,2 noches, un nivel bajo para un fin de semana de cuatro días.

Para CAME, ese dato refleja no solo la preferencia por destinos próximos, sino también una fuerte fragmentación en los viajes. Es decir, convivieron turistas que aprovecharon los cuatro días completos con otros que hicieron escapadas mucho más cortas, de uno o dos días, o combinaciones como viernes a lunes o lunes a martes.

La entidad incluso deslizó la posibilidad de que parte del movimiento haya estado compuesto por un mismo turista que realizó dos salidas breves en distintos momentos del fin de semana.

Un turismo más austero y con foco en la experiencia

En términos cualitativos, el informe sostiene que se consolidó un perfil de viaje más austero, en el que primaron las experiencias por sobre el consumo intensivo.

Esa lógica se vio en un movimiento turístico sin grandes picos, con fuerte dispersión territorial y buen nivel de circulación en espacios gastronómicos, ferias, bares, pubs y actividades nocturnas, especialmente en centros urbanos. En cambio, los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

CAME también destacó que, pese a un tipo de cambio que encarece a la Argentina en dólares, sorprendió la presencia de turistas internacionales en varias ciudades y polos turísticos consolidados.

El 24 de marzo marcó la agenda

Otro de los ejes que atravesó el fin de semana fue la agenda por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El informe remarca que hubo marchas, actividades culturales y propuestas de reflexión en distintos puntos del país, con especial visibilidad en Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Córdoba.

Para la entidad, esa agenda también ayudó a moldear el tipo de consumo del fin de semana, con mayor presencia de actividades gratuitas o de bajo costo y menor peso de ofertas recreativas más asociadas a otros feriados turísticos.

Los destinos más elegidos

Entre los lugares más elegidos del país, CAME mencionó a la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades bonaerenses como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.

También registraron buen nivel de actividad distintos destinos de la Patagonia y del norte argentino, en una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

Un arranque de año con dos fines de semana largos

Con este resultado, el acumulado turístico de los dos fines de semana largos que van de 2026 alcanza los 4.022.000 turistas, con un gasto total de $1.238.877 millones, siempre según el relevamiento de CAME.

La entidad planteó además que este feriado funcionó como una especie de antesala de Semana Santa, lo que también influyó en un movimiento más medido y repartido. En ese marco, muchos viajeros habrían preferido reservar salidas más extensas para las próximas semanas.