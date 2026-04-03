“Es por AK Córdoba”: un centenar de dirigentes y militantes respaldó en Villa Carlos Paz la proyección presidencial de Axel Kicillof

La autoconvocatoria reunió este 2 de abril a referentes de distintas localidades de la provincia en el Instituto Soberanía de Villa Carlos Paz. Durante el encuentro, los participantes destacaron el carácter provincial del espacio y plantearon avanzar en una organización amplia en respaldo al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Un centenar de dirigentes y militantes de distintas localidades de Córdoba participó este 2 de abril en Villa Carlos Paz de la autoconvocatoria “Es por AK Córdoba”, un espacio que se presentó como respaldo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y que buscó mostrar volumen político más allá del ámbito local.

La actividad se desarrolló en el salón del Instituto Soberanía, en Los Andes 123, y comenzó con una conferencia sobre “Geopolítica de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur”, en una jornada atravesada también por la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Entre quienes estuvieron presentes y tomaron la palabra se destacaron el ex legislador provincial Omar Ruiz, impulsor de la reunión; el ex diputado nacional Horacio Viqueira, del Frente Grande; el ex legislador provincial Eduardo Massa, del peronismo de Río Cuarto; el ex concejal Julio Moyano, de Punilla; Mirella Canu, de Manifiesto Argentino de Córdoba capital; Zulema Farías y Víctor Valdovino, del Movimiento Peronismo 26 de Julio; Graciela Corra, vicepresidenta de FORJA; y representantes de distintos departamentos de la provincia.

Según se informó, también participaron referentes de Capital, Río Segundo, Colón y Punilla, en una convocatoria que buscó ratificar que el armado no se limita a una expresión local de Villa Carlos Paz, sino que intenta proyectarse con alcance provincial.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de organizar en Córdoba un espacio “amplio, participativo y democrático” que represente a los votantes del dirigente bonaerense con “una nueva narrativa y nuevas prácticas políticas”. En ese marco, entre las definiciones que se repitieron durante la jornada aparecieron consignas como “Axel es futuro”, “Axel es independencia económica”, “Axel es justicia social”, “Axel es defensa de la soberanía” y “Axel es producción y trabajo”.

Durante la reunión, Omar Ruiz informó sobre el CEDAF, Centro de Estudios Derecho al Futuro, mientras que Julio Moyano expuso sobre la organización de áreas temáticas desde las que el Instituto Soberanía buscará aportar al programa de gobierno 2027 de Axel Kicillof.

Como resolución política, el encuentro definió avanzar próximamente con nuevas autoconvocatorias en la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto y en otras localidades del interior, con la intención de ampliar la base territorial del espacio.