Encontraron con vida a Esmeralda, la nena de 2 años que era intensamente buscada en Cosquín

La pequeña Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años, fue hallada con vida luego de un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a Cosquín y a buena parte de la provincia. Según la información conocida hasta el momento, fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda por efectivos del Escuadrón Motorizado Punilla Norte.

La búsqueda de Esmeralda Marisa Pereyra López, la niña de 2 años cuya desaparición había generado una fuerte conmoción en Cosquín, tuvo un desenlace positivo: la pequeña apareció con vida este miércoles, cerca de las 11 de la mañana.

Según los primeros datos, Esmeralda fue encontrada por personal del Escuadrón Motorizado Punilla Norte en un descampado en la zona de la Costanera, a unos 500 metros de la vivienda desde donde había sido reportada como desaparecida. Según se dijo, ese lugar ya había sido rastrillado anoche.

Si bien en esta primera etapa la información oficial todavía era parcial y algunos detalles permanecían confusos, la confirmación de que la nena fue hallada con vida llevó alivio a la familia y a toda la comunidad, que seguía con preocupación el desarrollo del operativo.

La niña fue hallada en buen estado de salud y ya está en manos de sus padres. Fue trasladada al hospital Domingo Funes para los chequeos de rigor.

La desaparición de la pequeña había motivado una búsqueda intensa en la zona, con intervención de la Justicia, fuerzas de seguridad y distintos recursos desplegados para tratar de ubicarla lo antes posible.

Se espera ahora que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones sobre el estado de salud de la niña y las circunstancias en las que fue encontrada.