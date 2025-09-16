En Villa Carlos Paz, Quinteros entregó 50 motos para reforzar la prevención en el interior provincial

El ministro de Seguridad encabezó el acto donde se entregaron 50 motocicletas a motoristas policiales que reforzarán el patrullaje en distintas regiones del interior provincial.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba incorporó 50 nuevos motoristas policiales para reforzar las tareas de patrullaje preventivo en el interior provincial.

La entrega de las 50 motocicletas Kawasaki 300cc se llevó a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez.

Estas unidades estarán destinadas a fortalecer la presencia policial en localidades del Valle de Punilla, Traslasierra, Sierras Chicas y Ansenuza, zonas consideradas estratégicas para la prevención del delito.

Los efectivos designados para este servicio completaron previamente el curso de Motorista Policial dictado por la Dirección de Entrenamiento Permanente (DEP) de la Policía de Córdoba.

Del acto participaron también el secretario de Seguridad, Litto Bevilacqua, el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, el subjefe de la Policía, Crio. Gral. Antonio Urquiza, el director general de Departamentales Norte, Crio. Gral. Ariel Vargas, junto a autoridades provinciales y municipales.