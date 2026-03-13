En medio de la polémica por la temporada, el municipio difundió nuevos datos turísticos y reuniones con el sector privado

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó su participación en un encuentro organizado por Despegar y una serie de reuniones con cámaras y entidades del sector para profundizar el informe de verano. Las actividades se realizaron mientras continúan los cuestionamientos opositores al balance oficial, donde se señalaron “inconsistencias” y se sugirió una posible manipulación de los datos.

En medio de la controversia abierta por el balance oficial de la temporada de verano, la Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió en las últimas horas dos nuevas comunicaciones vinculadas al área de Turismo, en las que buscó respaldar su diagnóstico sobre el comportamiento del destino y profundizar el trabajo con cámaras y empresarios del sector.

Las acciones se conocieron luego de que distintos dirigentes de la oposición pusieran en duda los números presentados por el municipio sobre la última temporada, al advertir “inconsistencias” en los indicadores oficiales y dejar entrever una posible manipulación de los datos. Entre los cuestionamientos, también se marcó una fuerte caída en la cantidad de turistas al comparar los registros difundidos para 2026 con los informados por la propia Municipalidad para 2017.

En ese contexto, el gobierno local informó primero que integrantes del área de Turismo, junto a representantes de la Cámara de Turismo, de ASHOGA, de AHT y empresarios locales, participaron este jueves del Travel D “Destino Córdoba”, un encuentro organizado por la empresa de viajes Despegar en el Hotel Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba.

Según la comunicación oficial, durante esa jornada se presentaron tendencias e indicadores sobre el crecimiento del turismo en la provincia y se destacó especialmente el desempeño de Villa Carlos Paz. De acuerdo con esos datos —siempre según lo informado por el municipio a partir de la exposición de Despegar— la ciudad lidera el crecimiento de la demanda en la plataforma, con un aumento del 140% en noches de alojamiento en lo que va del año en comparación con 2025.

La gacetilla municipal agregó que otros destinos cordobeses también mostraron subas en la demanda dentro de esa plataforma: Villa General Belgrano con un crecimiento del 77% y la ciudad de Córdoba con un 18%.

La lectura oficial sobre las nuevas tendencias

En la misma comunicación, la Municipalidad sostuvo que el encuentro permitió analizar indicadores que reflejan el “dinamismo” del destino Córdoba, impulsado —según esa mirada— por una oferta turística diversa, mayor conectividad y un interés creciente por las escapadas de corta duración.

También se difundieron datos sobre comportamiento de los viajeros. Según lo informado, el 65% de los usuarios planifica y gestiona su experiencia a través de la aplicación o la web de Despegar, mientras que el 49,5% viaja solo y el 29,3% lo hace en pareja.

A eso se suma otro dato que el municipio destacó especialmente: el crecimiento de las escapadas cortas. De acuerdo con la información compartida en el encuentro, el 77% de los viajeros opta por estadías de hasta tres días, con una anticipación promedio de compra de 12 días para hoteles y de 32 días para paquetes turísticos.

Desde el gobierno local afirmaron que esos números “refuerzan el posicionamiento” de Villa Carlos Paz como uno de los destinos más elegidos de la provincia. Esa interpretación, sin embargo, aparece atravesada por la discusión política desatada tras la presentación del balance de verano, justamente porque parte de la oposición viene objetando la consistencia de los datos oficiales con los que el municipio describió la temporada.

Nuevos encuentros tras el balance de verano

La segunda gacetilla difundida por la Municipalidad apuntó en la misma dirección. Allí se informó que, luego de la presentación del informe de temporada realizada días atrás, distintas instituciones solicitaron abrir nuevos espacios de trabajo para profundizar la información elaborada por el Centro Inteligente de Datos Turísticos, en el marco del Master Plan de Turismo.

Siempre según la versión oficial, este miércoles se realizó una reunión entre integrantes del área de Turismo, el equipo técnico del centro de datos y representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), con el objetivo de profundizar el uso estratégico de la información presentada.

Además, este jueves se concretó otro encuentro con representantes de ASHOGA y de la Cámara de Turismo, junto al especialista en marketing digital Roberto Utreta, para continuar con la instancia de diálogo y trabajo conjunto con el sector privado.

De acuerdo con la comunicación municipal, en esa reunión se explicaron en detalle los resultados vinculados al marketing digital del destino, el comportamiento de las audiencias, las tendencias detectadas en el contexto turístico nacional y las nuevas necesidades de los visitantes. También se repasaron las principales acciones de promoción impulsadas para posicionar a Villa Carlos Paz como destino turístico durante todo el año.

Turismo, datos y polémica política

Las nuevas actividades difundidas por el municipio se producen en un momento particularmente sensible para la discusión turística local. Lejos de quedar cerrada, la presentación del balance de verano abrió una nueva controversia política por la forma en que se midieron y comunicaron los resultados de la temporada.

En los últimos días, desde distintos sectores opositores se cuestionó la coherencia entre los números difundidos por la Municipalidad y otros antecedentes oficiales, especialmente al comparar la cantidad de visitantes de 2026 con los más de un millón de turistas que la propia gestión informó para 2017. En ese contraste, los críticos advirtieron una caída abrupta y pusieron bajo sospecha la metodología utilizada para construir el balance actual.

La discusión llegó este jueves al Concejo de Representantes donde el oficialismo, con escasos argumentos y mucha chicana política, rechazó un pedido de interpelación al secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, para que brinde explicaciones sobre los datos oficiales difundidos por el municipio respecto de la temporada de verano 2026.

Es en ese marco que el gobierno local decidió salir a mostrar nuevas instancias de articulación con el sector privado y datos vinculados al movimiento turístico digital, en un intento por reforzar su discurso sobre el posicionamiento de la ciudad. Por ahora, lejos de desactivarse, la discusión sobre los números de la temporada sigue abierta.