En Huerta Grande, Llaryora inauguró viviendas y comprometió fondos por más de $300 millones

La provincia enviará 100 millones para ejecutar trabajos de adoquinado y de agua potable. Otros 181 millones fueron entregados al municipio para la adquisición de un camión compactador de residuos.

En Huerta Grande, el gobernador Martín Llaryora entregó viviendas a 17 familias y realizó anuncios y entregas de fondos por más de 300 millones de pesos.

Entre ellos, se destaca la firma de un convenio en el marco del Fondo de Financiamiento Ambiental, a través del cual se destinarán cerca de $181 millones para la adquisición de un camión compactador de residuos.

Esta herramienta se enmarca en el Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos, que promueve el fortalecimiento de la infraestructura municipal en materia ambiental.

De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso de trabajar junto a los gobiernos locales para impulsar políticas públicas que fortalezcan la gestión ambiental, acompañen a las familias y garanticen el acceso a soluciones habitacionales en toda Córdoba.

Además, Llaryora anunció el envío de $100 millones para que el municipio ejecute obras de adoquinado y agua potable.

El mandatario provincial aseguró: “En un momento tan duro económicamente, tenemos que trabajar todos juntos, más allá del partido político. Dejar el partido de lado y poner primero a la gente, para poder todos los días mejorar un poquito la vida de los vecinos”.

“Todos sabemos que gobernar es generar trabajo, por eso es fundamental que las obras que encara el municipio la ejecuten los propios vecinos”, sostuvo Llaryora al anunciar un aporte de 100 millones de pesos, que serán destinados a obras de adoquinado y agua potable.

Por su parte, el intendente Germán Corazza destacó el trabajo conjunto: “La presencia del gobernador aquí es una promesa cumplida, porque se comprometió a recorrer cada pueblo. La Provincia nos acompaña desde el primer día en nuestra gestión”.

Viviendas para vecinos de Huerta Grande

El gobernador hizo entrega de las llaves de 17 casas del programa Vivienda Semilla, con una inversión de 466,4 millones de pesos, destinadas a brindar soluciones habitacionales a vecinos de la localidad.

En la misma jornada, se concretó además la entrega de 34 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 13.250.000 pesos, destinados a acompañar a familias en el desarrollo de proyectos y necesidades de carácter social.

El mandatario también comprometió aportes para diversas instituciones locales: 10 millones para la iglesia, 5 millones al centro de jubilados, 5 millones al club Unión y 5 millones al club Sportivo.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; secretarios, legisladores y demás autoridades.