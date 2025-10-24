Elecciones legislativas: transporte urbano gratis en Villa Carlos Paz para votar, pero el interurbano habrá que pagar

El municipio confirmó que el transporte urbano será gratuito este domingo 26 de octubre para los vecinos que deban votar. Sin embargo, la provincia no habilitó traslados interurbanos sin costo, lo que afectará a quienes deban viajar a otras localidades para emitir su voto.

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que el transporte público urbano será gratuito durante la jornada electoral de este domingo 26 de octubre, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en los comicios legislativos.

La medida permitirá que todos los vecinos que tengan la obligación de votar puedan trasladarse de manera libre hasta los centros de votación, utilizando las líneas del servicio urbano local.

Sin transporte interurbano gratuito en la provincia

A diferencia de lo ocurrido en elecciones anteriores, no habrá transporte interurbano gratuito en la provincia de Córdoba. La decisión se debe a la falta de financiamiento acordado entre el Gobierno provincial y las empresas prestatarias del servicio.

Esta situación generó preocupación entre los votantes que residen lejos de su lugar de votación, especialmente en un contexto donde la movilidad puede ser determinante para garantizar la participación electoral.

En comicios pasados, se permitían viajes sin costo de hasta 250 kilómetros el día de la elección y 500 kilómetros el día previo, esquema que no se aplicará este año. De esta manera, los ciudadanos deberán asumir el costo total de sus traslados para ejercer su derecho al voto.

Registro Civil, abierto el domingo

El Registro Civil de Villa Carlos Paz funcionará este domingo de 08:00 a 18:00 para el retiro de DNI tramitados con anterioridad, permitiendo a los vecinos contar con su documentación en regla para poder sufragar.