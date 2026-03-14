El tiempo en Villa Carlos Paz: sábado complicado por la mañana y domingo con mejora

El SMN anticipa un fin de semana con dos caras en Punilla: este sábado 14 concentra la inestabilidad, con probabilidad muy alta (70–100%) durante la mañana y una mejora hacia la noche. Este domingo 15 se presenta mayormente estable, con 0% de precipitaciones en casi toda la jornada y máxima de 25°, aunque con ráfagas de 42–50 km/h por la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca un sábado para seguir de cerca desde temprano y un domingo más aprovechable, con viento como principal dato a considerar.

En este sábado 14, la mañana aparece como el tramo más comprometido: el SMN estima una probabilidad de precipitaciones 70–100%, con temperaturas alrededor de 20° y viento suave de 7–12 km/h. Con el avance del día, la chance baja a 10–40% en la tarde, cuando la temperatura sube hasta una máxima de 24° y el viento se ubica entre 13–22 km/h. Hacia la noche, el panorama tiende a mejorar, con probabilidad baja (0–10%), temperatura cercana a 20° y viento de 7–12 km/h.

Para este domingo 15, el pronóstico se ordena. Se espera 0% de precipitaciones en la mañana y también hacia la noche, con una temperatura que arranca cerca de 17° y sube hasta una máxima de 25°. En la tarde aparece una chance mínima (0–10%), pero el dato más relevante pasa por el viento: se prevén ráfagas de 42–50 km/h, con velocidades de 23–31 km/h en ese tramo.

Para tener en cuenta: si estás planificando actividades al aire libre, el mejor escenario se concentra el domingo 15, mientras que el sábado 14 conviene reservarlo con margen por la probabilidad muy alta de tormentas durante la mañana.