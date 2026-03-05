El río San Antonio baja con fuerza tras las lluvias: pico de 3,5 metros en Cuesta Blanca y más descarga desde el San Roque

Las precipitaciones en las nacientes empujaron una creciente marcada en el río San Antonio durante la noche del miércoles. El lago San Roque permanece por encima del vertedero y la Provincia incrementó la erogación con una válvula abierta al 100%, mientras rige alerta amarilla por tormentas en Punilla.

Después de una noche de lluvias intensas en la zona serrana, el río San Antonio mostró este jueves un caudal sostenido y cargado, con destino al lago San Roque. El punto más fuerte del evento se registró en Cuesta Blanca, donde la creciente trepó hasta 3,5 metros durante la noche del miércoles.

El salto en el caudal se vinculó a las precipitaciones concentradas en las nacientes y cuencas afluentes: en el río Malambo se midieron más de 100 milímetros en las últimas 24 horas, y en el río El Cajón se registraron 69 milímetros. Ambos cursos desembocan en el San Antonio y explican el aumento que se observó aguas abajo.

San Roque por encima del vertedero y válvula al 100%

Con el aporte de los ríos, el lago San Roque continúa por encima del vertedero, y el sistema trabaja en modo de regulación. El embudo se mantiene operativo y, además, se dispuso mayor descarga desde el dique.

En un aviso oficial, el gobierno de Córdoba informó que a partir de las 22:30 del miércoles se incrementó la erogación, dejando una válvula abierta al 100%. Con ese esquema, el caudal liberado alcanzaría aproximadamente 60 m³ por segundo.

En cuanto al impacto aguas abajo, se indicó que, con los valores previstos, no se anticipa el corte de la Costanera en la ciudad de Córdoba, aunque el monitoreo seguirá activo y permanente ante cualquier cambio en el escenario.

Alerta amarilla en Punilla

Mientras el sistema se estabiliza, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el Valle de Punilla, vigente desde la tarde de este jueves hasta la mañana del viernes. Con nuevas lluvias en el pronóstico, las autoridades mantienen la vigilancia sobre ríos, vados y costaneras, por la posibilidad de aportes adicionales al embalse y crecidas repentinas.