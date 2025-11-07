El Refugio Cura Brochero lanzó una campaña urgente para poder continuar funcionando

La institución solidaria atraviesa una grave crisis económica que pone en riesgo su continuidad. Piden colaboración de la comunidad para afrontar los gastos básicos y mantener abiertas sus puertas.

El Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero de Villa Carlos Paz atraviesa una situación económica crítica que amenaza su funcionamiento. Desde el equipo coordinador informaron que la institución necesita con urgencia la ayuda de la comunidad para poder afrontar los costos de mantenimiento y continuar prestando asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad.

“Estamos en una emergencia económica que pone en riesgo la continuidad del refugio. Por esta razón hacemos esta campaña para reunir el dinero que necesitamos para seguir abiertos”, expresaron desde la organización.

Los aportes en dinero permitirán cubrir gastos de alquiler, luz, gas, alimentos, teléfono, internet, remedios, seguro, mantenimiento, pasajes, limpieza y personal, entre otros servicios esenciales que garantizan la atención diaria de quienes recurren al refugio.

El llamado solidario se canaliza a través de una cuenta para donaciones, con el alias: RefugioNocturno.vcp.

Una labor imprescindible

El Refugio Nocturno Cura Brochero brinda desde hace años alojamiento, abrigo y contención a personas sin hogar o en tránsito, ofreciendo un espacio de atención integral durante las noches más frías del año y ante emergencias sociales.

“Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a sostener este trabajo que realizamos con compromiso, fe y solidaridad”, remarcaron desde la institución, que apeló al acompañamiento de los vecinos, comerciantes y entidades locales.

Para colaborar o comunicarse con el refugio, se puede acudir a Av. Cárcano 224, o contactar a los teléfonos 3541 429455 y 3541 232646. También están disponibles sus redes sociales oficiales bajo el nombre Refugio Brochero.