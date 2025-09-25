El PJ de Villa Carlos Paz refuerza la campaña de Provincias Unidas para octubre

El comando de campaña local se reunió en el Instituto “Diseñando Ciudad” con amplia participación de referentes, dirigentes y organizaciones sociales.

El justicialismo de Villa Carlos Paz profundizó este miércoles su estrategia electoral en respaldo a la lista de Provincias Unidas, encabezada por Juan Schiaretti. La sede del Instituto “Diseñando Ciudad” fue el escenario elegido para la reunión del comando de campaña, un espacio históricamente vinculado a la senadora nacional Alejandra Vigo y al legislador provincial Leonardo Limia.

Entre los presentes estuvieron dirigentes como Omar Trejo, presidente del PJ carlospacense; Mariano Reutemann, de la Agencia Córdoba Deportes; Gabriel Musso, de la Agencia Córdoba Turismo; el académico Mariano Mosquera; y Libia Smania, directora de Gabinete Interministerial y Políticas de Género de Córdoba. También participaron representantes sindicales de AOITA y del Casino de Carlos Paz, pastores de iglesias evangélicas, referentes de ligas deportivas locales, vecinos y el director del Hospital Funes, Julio Sierra.

Trejo subrayó que “ponemos nuestra militancia al servicio de Juan Schiaretti y su lista”, al remarcar que en las próximas semanas se desarrollará un movimiento territorial en barrios de Villa Carlos Paz y circuitos del sur de Punilla.

Durante la reunión se definió avanzar con tareas de difusión de materiales de comunicación, visitas a entidades sociales, deportivas y religiosas, y la organización de la fiscalización. Los organizadores remarcaron la importancia de fortalecer la presencia territorial para consolidar el mensaje de Provincias Unidas en la región.