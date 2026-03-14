El oficialismo no pudo explicar las cifras de la temporada y apenas atinó a frenar el pedido para que Boldrini dé respuestas

La oposición expuso en el Concejo las inconsistencias entre los datos turísticos oficiales de 2026 y los antecedentes difundidos por el propio municipio en 2017. Carlos Paz Unido ensayó una defensa tibia, apeló al argumento del Pleno de Gobierno y terminó bloqueando con su mayoría el proyecto para convocar al secretario Sebastián Boldrini.

El debate por el balance turístico del verano 2026 dejó este jueves una escena incómoda para el oficialismo en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Ediles de Juntos por Carlos Paz pusieron sobre la mesa una serie de discrepancias entre los números difundidos por el municipio y los antecedentes oficiales de 2017, reclamaron explicaciones sobre la metodología utilizada y pidieron la presencia en el recinto del secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

La respuesta de Carlos Paz Unido fue débil. Lejos de despejar las dudas sobre las cifras, el oficialismo se refugió en argumentos generales, apeló a una chicana política para desviar el foco del debate y terminó usando su mayoría automática para enviar el proyecto a comisión, donde todo indica que quedará archivado sin tratamiento.

Las inconsistencias que expuso la oposición

La concejala Pía Felpeto encuadró el planteo como una discusión sobre información pública que debe ser verificable. En ese marco, sostuvo que “cuando analizamos los datos oficiales que el propio municipio difundió sobre la temporada 2026, aparecen inconsistencias serias”.

A partir de allí, comparó los números informados para enero y febrero de 2026 —alrededor de 450.000 turistas— con una comunicación oficial municipal de 2017 que hablaba de más de un millón de visitantes en el mismo período. El contraste, según planteó, se vuelve todavía más llamativo cuando se observa que la ocupación hotelera difundida por el propio municipio se mantiene en niveles parecidos: cerca del 73% en 2017 y alrededor del 70% en 2026.

“¿Cómo puede ser que tengamos menos de la mitad de turistas, pero la misma ocupación hotelera?”, preguntó en el recinto.

El concejal Daniel Ribetti retomó ese eje y dejó expuesto el núcleo de la discusión: si las cifras oficiales no cierran entre sí, el problema no es político sino técnico e institucional. “Entender qué es lo que está pasando”, dijo al justificar el pedido de convocatoria al funcionario. Y luego sintetizó con crudeza las dos hipótesis que, a su criterio, quedan abiertas: “Claramente dos hipótesis, o miden mal o cerraron un montón de hoteles”.

Ribetti también cuestionó otro de los números centrales del balance oficial: el gasto promedio diario. “Para el municipio de Carlos Paz, los visitantes gastaron 201 mil pesos”, señaló, al contrastarlo con referencias externas y con los propios cálculos incluidos en el proyecto. Además, vinculó el análisis con la participación de la ciudad dentro del movimiento turístico provincial: “Carlos Paz solamente logró captar 450.000”, afirmó, para remarcar luego que eso equivale a “cerca del 6% del total del turismo que circuló por la provincia”, siempre según los datos citados en la discusión.

Una defensa tibia y una chicana que no resistió demasiado

Desde Carlos Paz Unido, la defensa giró sobre todo alrededor del Pleno de Gobierno como supuesto ámbito institucional en el que ya se habría brindado toda la información necesaria.

El concejal Leonardo Villalobos recordó que “el 20 de febrero fue el Pleno de Gobierno” y sostuvo que allí “se trataba lo de turismo, el balance” con la presencia del secretario del área. En la misma línea, la concejala Alejandra Roldán afirmó: “acá no hay falta de información” y explicó que “los instrumentos de medición cambiaron”, al distinguir entre categorías como turistas, visitantes, excursionistas y pernoctes.

Más adelante, Sebastián Guruceta insistió con ese mismo argumento y buscó desacreditar el planteo opositor al asegurar que “es imposible que Carlos Paz tenga una disminución de 550 mil turistas”. Su defensa volvió a apoyarse en la diferenciación entre turistas y excursionistas y en la idea de que ambas categorías deben ser contempladas dentro del análisis general.

Pero esa línea oficialista empezó a desmoronarse en el tramo final del debate.

Revello desarmó el principal argumento del oficialismo

El concejal Fernando Revello, que participó del mencionado Pleno de Gobierno, introdujo una precisión que golpeó de lleno sobre la principal defensa de Carlos Paz Unido. Según expresó en el recinto, en ese ámbito “no se hizo el balance de la temporada, sino que se hizo el balance solamente del fin de semana del carnaval”.

La observación no fue menor. Porque dejó en evidencia que la chicana oficialista sobre la supuesta falta de interés o información por parte de la oposición partía de una base endeble: el Pleno al que se aferraban como escudo institucional se realizó el 20 de febrero, con foco en Carnaval, mientras que el balance oficial completo de la temporada fue presentado recién el 4 de marzo, con los datos finales.

Revello fue incluso más allá y respaldó la necesidad de que Boldrini concurra al Concejo. “Estaría muy bueno que el secretario viniera a dar las explicaciones acá”, afirmó. También expresó reparos sobre el gasto diario informado por el municipio: “A mí me sonó muy raro ese número de 200.000 pesos por persona”, dijo, y completó: “No tengo los datos, no sé de dónde sacaron los datos, por eso nos gustaría tener acá el secretario”.

Ese tramo del debate terminó de exhibir la fragilidad del discurso oficialista. Porque ya no se trataba solo de una ofensiva opositora, sino de una observación concreta sobre el momento, el contenido y el alcance de la instancia que el gobierno intentaba presentar como explicación suficiente.

Qué cifras están en discusión

El proyecto impulsado por Ribetti y Felpeto toma como base antecedentes oficiales del propio municipio. Allí se recuerda que en 2017 se difundió que Villa Carlos Paz había recibido más de un millón de turistas en enero y febrero, con 73,75% de ocupación hotelera, 5 días de estadía promedio, 76% de visitantes repetidores y un gasto promedio diario equivalente a USD 54,48.

Para 2026, en cambio, el texto menciona un informe presentado con la presencia del intendente Esteban Avilés y del secretario Sebastián Boldrini, donde se informó que la ciudad recibió más de 450.000 turistas, con 70% de ocupación —y picos del 95% durante Carnaval—, 5,4 noches de estadía promedio, un impacto económico de 449 mil millones de pesos y 68% de repetidores.

A partir de esos datos, el proyecto calcula un gasto diario aproximado de $184.773, aunque señala que fuentes municipales indicarían un gasto de $201.000 por persona y por día. A su vez, cita datos de la Agencia Córdoba Turismo para la temporada 2026, con 6.750.000 turistas en la provincia y un gasto promedio diario superior a $120.000.

Con esos elementos, la oposición propuso convocar a Boldrini para que informe sobre la metodología de cálculo de turistas entre 2017 y 2026, la evolución de las plazas hoteleras, el desglose del gasto promedio, la validación de los datos del CIDI y la coordinación con organismos provinciales.

Un cierre con sabor a bloqueo

El debate dejó, además, un episodio menor en las formas pero revelador en el fondo. En medio de la discusión, Guruceta intentó impedir que Ribetti volviera a hacer uso de la palabra. “Ya habló dos veces”, dijo. “Solo una”, respondió el concejal opositor. Finalmente, la propia Roldán tuvo que habilitarle nuevamente la intervención, ya que el reglamento permite a los autores del proyecto hablar dos veces cuando solicitan tratamiento sobre tablas.

La secuencia terminó de redondear una sesión incómoda para el oficialismo. Más allá de la paliza política que sufrió en el intercambio, expuesto en su falta de argumentos sólidos para responder sobre las cifras, Carlos Paz Unido hizo valer su mayoría automática y mandó el proyecto a comisión.

Así, en lugar de responder en el recinto por los números de la temporada, el oficialismo eligió enfriar el tema y desviar la atención. El problema es que las dudas sobre el balance no quedaron disipadas. Por el contrario, después del debate quedaron todavía más expuestas.

El debate legislativo