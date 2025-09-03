El Mago Matus llevará la campaña “Todos por Galo” al programa de Guido Kaczka

El artista se presentará este miércoles en “Buenas noches familia”, el ciclo de Canal 13, para difundir la campaña solidaria que busca costear el tratamiento que Galo, un niño de Tanti, recibirá en México.

El Mago Matus anunció que este miércoles participará en el programa “Buenas noches familia”, conducido por Guido Kaczka y emitido de lunes a viernes a las 21 horas por Canal 13 (El Doce en Córdoba). En el segmento dedicado a los shows artísticos, el mago aprovechará la oportunidad para difundir la campaña “Todos por Galo”, que moviliza a la comunidad en apoyo a un niño de Tanti que necesita un costoso tratamiento médico en México.

“Nos vamos a presentar para ayudar a Galo. Es un amiguito que tiene dos años y necesita un tratamiento que solo se hace en México. La familia necesita desesperadamente ayuda. Vamos a colaborar en esta causa tan linda y para eso vamos a necesitar el apoyo de todos”, expresó el talentoso ilusionista carlospacense en sus redes sociales.

El ciclo televisivo no solo brinda espacio a los artistas, sino que también invita a la audiencia a colaborar a través de transferencias directas, difundiendo un alias en pantalla para que cada aporte llegue de manera inmediata.

Una esperanza en México

La familia de Galo recibió en los últimos días la confirmación que tanto esperaba: el equipo de neurólogos de la clínica NeuroCytonix, bajo la supervisión del doctor Roberto Trujillo, determinó que el niño es elegible para el protocolo Cytotron. Se trata de un tratamiento experimental para la regeneración del sistema nervioso que ganó notoriedad a partir de la película de Netflix Los dos hemisferios de Lucca, inspirada en un caso real.

Su mamá, Johana, compartió la noticia en redes sociales con gran emoción: “El mensaje que estábamos esperando. Cuánta alegría. Galo fue aprobadísimo para realizar el tratamiento. En unos días vamos a estar confirmando la fecha disponible”. Mientras esperan que se confirme el turno, la familia ya comenzó a recaudar fondos. Se estima que el costo total de la intervención y la estadía en México rondará los 50 mil dólares.

Una historia de lucha

Galo nació el 26 de diciembre de 2022 junto a su hermano mellizo, Gino, con apenas 34 semanas de gestación. Tras un mes y medio en terapia intensiva, recibió un diagnóstico inesperado: daño cerebral por hipoxia perinatal, lo que derivó en parálisis cerebral y microcefalia. Desde entonces, su familia encabeza una intensa campaña solidaria para garantizarle el acceso a un tratamiento que podría mejorar su calidad de vida.

Cómo ayudar

La campaña “Todos por Galo” continúa activa para reunir fondos destinados al tratamiento y a la estadía en México. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Todos.por.galo, o bien contactarse directamente con la familia:

“Cada aporte, cada mensaje y cada difusión nos acerca un paso más. Gracias por ser parte de este camino”, expresó Johana.